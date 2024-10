Ezután kezdődött a kulturális műsor, ahol a helyiek mellett Baranya több együttese is képviseltette magát, ám messzebbről is érkezett vendégcsapat. Az Ercsiből érkezett Jakube Táncegyüttes és a Jorgovani Énekkar is fellépett, Baranyából pedig a Marica Kulturális Egyesület (Szalántáról), Matusek László Kulturális Egyesület (Kökényből), a Pécsudvardi Férfi Kórus, valamint a helyi tanulók és a Horvát Vegyes Kórus Harkányból mutatta meg tudását. A legvégén egy meglepetésműsort kapott a közönség, egy közös éneklésre álltak többen össze vegyesen a csoportokból. Az énekeseket és a táncosokat a Misija zenekar, a Kökényi zenekar és a Vegyes Kórus zenekara kísérte.

A fellépők és a hivatalos vendégek vacsorája után kezdődött a bál és a táncház a Podrovka zenekarral. A hagyományok szeretete és annak éltetése tökéletesen visszaköszönt, mivel kortól függetlenül rengetegen táncoltak. A bál tökéletes lezárása volt a napnak, megjelentek a klasszikusnak számító horvát körtáncok, a lendületes dallamokkal együtt.

Harkány számít a horvátokra

Az este folyamán beszélgettünk a Harkányi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettesével, Radosnainé Geosits Györgyivel, aki elmondta, hogy nagy öröm számukra ez a mai nap. A visszajáró fellépők és az érdeklődők serege azt mutatja, hogy a szentmisén elhangzottak Harkányban teljesülni látszanak, hiszen erős közösség alakult ki itt.

Az erős horvát nemzetiségi jelenlétet pedig igyekeznek továbbra is fenntartani, amire a város számít is.

Valóban aktív a nemzetiség, hiszen minden hónapban horvát nyelvű szentmisét tartanak, sőt, a közelmúltban, szeptember 17-én tartották meg a 3. Horvát Kórusok Találkozóját.