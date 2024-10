Mozi

Apolló (Perczel Miklós u. 22.): Kék pelikan (17.00), Reggeli a hegyen (17.00), A kegyelem fajtái (19.00), Megalopolisz (19.30).

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): Vakarcs (15.50), Fekete pont (17.40), Ne oldozz el! (20.15).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A kegyelem fajtái (19.30), Agymanók 2. (13.30, 16.30), Alien: Romulus (20.30), Balhé a Riviérán (18.15), Beetlejuice Beetlejuice (13.45, 16.00, 18.15), Deadpool & Rozsomák (14.40, 17.20, 20.00), Egy cica 10 élete (13.00, 15.30, 17.45), Fák Jú, Chantal (15.00), Fekete pont (13.45, 17.00, 19.45), Gru 4. (13.45, 17.00), It Ends With Us – Velünk véget ér (14.20, 19.45), Lepattanó (14.15, 17.45, 20.00), Lottóőrültek (16.15), Megalopolisz (20.15), Monte Cristo grófja (13.30, 19.00), Ne oldozz el (15.50, 18.00, 20.15), Szádra ne vedd (17.30, 20.30), Vakarcs (13.15, 15.45, 18.30).

Színház

Pécsi Nemzeti Színház (Színház tér 1.): Pécsi Balett: A három testőr – avagy a királyné nyakéke – táncjáték két felvonásban (Faludy László bérlet, 19.00), Kamaraszínház: Teljesen idegenek (19.00).

Koncert

Kodály Központ (Breuer Marcell sétány 4.): Idősek Világnapja – Ünnepi műsor. Fellépnek: a Pannon Filharmonikusok művészei, a Pécsi Liszt Ferenc Zeneiskola növendékei, a Pécsi Nemzeti Színház művészei és Pécs Város Mazsorett Együttese és Tánckara (11.00 és 14.00).

Turmix

Apáczai Csere János Fiókkönyvtár (Apáczai körtér 1/D.): Zene és tánc a négy elem: föld – víz – tűz – levegő jegyében. Apáczai Csere János Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek előadása (16.30).

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): Mecseki Fotóklub. A 65 éves bajai Duna Fotóklub Egyesület: „Metszet ’23” című kiállítása. Megtekinthető hétköznapokon 9-17 óra között, programoktól függően 2024. október 14-ig (10.00).

Pintér-kert Arborétum (Tettye tér 9.): Idősek Világnapja a Pintér-kert Arborétumban. A szakvezetés a bejárattól indul, melyen a részvétel nyugdíjasoknak ingyenes (10.00).

Tettye Oktatási Központ (Tettye tér 8.): DDNP Klub: A repülőmodellezéstől a drónokig, avagy hogyan érzékeljünk többet a magasból? Sztellik Endre és Trócsány Balázs előadása (17.00).