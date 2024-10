Mozi

Apolló (Perczel Miklós u. 22.): Fekete Pont (17.30), A legbelsőbb Ázsia (17.30), Haldoklás, de komédia (19.00), Joker: Kétszemélyes téboly (19.30).

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): A sárkányőrző (14.00), A vad robot (16.00), Mosolyogj 2. (18.00), Venom – Az utolsó menet (20.30).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): Venom – Az utolsó menet (10.50, 11.50, 13.10, 14.10, 15.30, 16.30, 17.50, 18.50, 20.10, 3D: 12.30, 14.50, 17.10, 19.30), A sárkányőrző (12.40, 17.30), A szer (20.15), A vad robot (10.00, 11.10, 13.20, 15.30, 17.40, 19.50), Agymanók 2. (10.20), Apák gyöngye (18.15), Barátom, a pingvin (13.50), Beetlejuice Beetlejuice (14.10), Bogyó és Babóca 6. – Csengettyűk (10.20), Deadpool & Rozsomák (15.30), Egy cica 10 élete (12.10, 16.20), Fák Jú, Chantal (13.00), Farkasbőrben – Vár a falka! (10.30, 14.50, 18.10), Fekete pont (18.00), Gru 4. (17.00), Hirtelen menyasszony (19.10), It Ends With Us –Velünk véget ér (11.20), Joker: Kétszemélyes téboly (19.40), Monte Cristo grófja (14.00), Mosolyogj 2. (11.50, 14.30, 17.10, 19.50), Rókus és Rézi megmenti az erdőt (10.00), Szádra ne vedd (20.30), The Apprentice – A Trump sztori (20.30), Transformers egy (11.40, 16.00), Vakarcs (11.00).

Koncert

Kodály Központ (Breuer Marcell sétány 4.): Illényi Katica és a Sárik Péter Trió: JazzClass. A Kerek Világ Alapítvány jótékonysági koncertje (19.00).

Turmix

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): Jordán Katica festőművész: „Mesék a Hold utcából” című kiállítása. A kiállítás megtekinthető 2024. november 14-ig, hétköznapokon 9-17 óra között.

Cella Septichora Látogatóközpont: Világörökségi séta. Fedezze fel az 1600 éves, festett ókeresztény sírkamrák titkait idegenvezető segítségével (11.00).

Gyermekklinika Könyvtár (József Attila u. 7.): Ingyenes babamentő tanfolyam. Hasznos program minden kisgyermekes szülőnek (17.30).

PKK Uránvárosi Művelődési Ház (Radnóti M. u. 8.): Bűnmegelőzési előadás az idősekre leselkedő veszélyekről. Az Uránvárosi Nyugdíjas Klub nyitott találkozója. A részvétel ingyenes (14.00).

Zsolnay Kulturális Negyed (Planetárium): Mesék a csillagokról (11.00), Helyünk a világegyetemben (12.00).