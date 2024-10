Mozi

Apolló (Perczel Miklós u. 22.): Monte Cristo grófja (17.00), Fekete pont (18.00), Veni Vidi Vici (20.00), A gonosz nem létezik (20.00).

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): Barátom, a pingvin (15.30), Joker: Kétszemélye téboly (17.30, 20.10).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): Agymanók 2. (14.30), Balhé a riviérán (18.00), Barátom, a pingvin (13.15, 15.45, 18.30), Beetlejuice Beetlejuice (13.30, 17.45), Deadpool & Rozsomák (13.15, 17.45), Egy cica 10 élete (15.00), Fák Jú, Chantal (15.00), Fekete pont (18.00), Gru 4. (15.45), Hirtelen menyasszony (13.00, 17.00, 19.40), It Ends With Us – Velünk véget ér (20.15), Január 2. (20.00), Joker: Kétszemélyes téboly (13.45, 14.45, 15.15, 15.30, 16.30, 17.30, 18.15, 19.15, 20.15, 20.30), Lepattanó (17.30), Monte Cristo grófja (14.30, 19.00), Ne oldozz el (20.30), Szádra ne vedd (20.00), Vakarcs (16.30).

Színház

Janus Egyetemi Színház (Zsolnay V. u. 16.): Anyegin (16.00).

Turmix

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): Bridzs-Robber Klub (9.00), Senior örömtánc (11.00), Énekvarázs (15.30), A Gyűszű Szövetsége (16.00), Pályaválasztási tanácsadó (17.00), Mecseki Fotóklub (18.00).

Kodály Központ (Breuer Marcell sétány 4.): Egy életem: Mucsi Zoltán. Életrajzi stand up est. Az Egy életem sorozatban híres művészek mesélnek az életükről, a számukra meghatározó pillanatokról és történetekről (19.00).

Művészetek és Irodalom Háza (Széchenyi tér 7-8.): „ehető legjobb – Horváth Tibor (adseries) képzőművész kiállítása. A kézzel faragott zöldség-gyümölcs szobrok alapanyaguk miatt rövid életűek, ezért a művész fotón örökíti meg az elkészült alkotásokat. A 150 darabos sorozatból most egy gondosan készített válogatást láthat a pécsi közönség. A kiállítás megtekinthető 2024. október 31-ig (10.00).

PKK Apáczai Közösségi Ház (Tolsztoj u. 10.): Kertészeti beszélgetés. Mai téma: Ültessünk virághagymákat. Kétnyári virágok. Az előadást Buzás László nyugdíjas kertészmérnök tartja (17.00).

PKK Apáczai Művelődési Ház (Apáczai körtér 1/D.): Pöttöm Kreatív Kuckó. Gyertek el kisgyermekeddel kirakózni, gyurmázni, színezni, rajzolni-firkálgatni (9.30).