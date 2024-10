Moziműsor

Apolló (Perczel Miklós u. 22.): Fekete Pont (17.00), Teltház! A vízenjáró (19.00), A szer (19.30).

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): Transformers Egy (16.00), Fekete pont (18.00), Joker: Kétszemélye téboly (20.10).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A szer (14.40, 17.30, 20.20), Agymanók 2. (14.00), Barátom, a pingvin (14.15, 17.30), Beetlejuice Beetlejuice (17.50), Deadpool & Rozsomák (20.00), Egy cica 10 élete (16.00), Fák Jú, Chantal (15.00), Fekete pont (13.00, 18.00), Gru 4. (15.30), Hirtelen menyasszony (13.00, 17.45, 20.30), It Ends With Us – Velünk véget ér (19.30), Joker: Kétszemélyes téboly (13.30, 14.30, 16.15, 17.15, 18.45, 20.00, 20.30), Monte Cristo grófja (15.15, 19.00), My Hero Academia: You’re Next (13.10, 15.30, 18.15, 19.45), Szádra ne vedd (20.10), Transformers egy (15.45, 18.00, 3D: 13.30), Vakarcs (16.20).

Színház

Janus Egyetemi Színház (Zsolnay V. u. 16.): All das Schöne (13.00).

Pécsi Nemzeti Színház (Színház tér 1., Kamaraszínház): Délvidék (19.00).

Turmix

Cella Septichora Látogatóközpont: Világörökségi séta. Fedezze fel az 1600 éves, festett ókeresztény sírkamrák titkait idegenvezető segítségével (11.00).

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): Jordán Katica festőművész: „Mesék a Hold utcából” című kiállításának megnyitója. A kiállítást megnyitja: Varga Rita festőművész. A kiállítás megtekinthető 2024. november 14-ig, hétköznapokon 9-17 óra között. Megnyitó ma (18.00).

Komlóverzum Látogatóközpont (Komló, Városház tér 1.): 3 izgalmas kiállítás várja a látogatókat. Őslények Baranyában. A Dél-Dunántúl első állandó őstörténeti kiállítása a Mecsek és a Villányi-hegység legfontosabb őslénytani felfedezéseit tárja a látogatók elé. Bányászattörténeti bemutatóhely. A digitális tartalmak a bővebb ismeretszerzést szolgálják, az interaktív elemek a gyerekek számára teszik kézzel foghatóvá a hajdani bányászok sokszor nehéz és veszélyes munkáját. A jégkorszak világa. A kiállítás központi eleme az életnagyságú gyapjas mamutot és a rá vadászó ősembereket bemutató dioráma. Nyitvatartás: kedd-péntek: 9.00-16.00 óráig, szombat: 8.00-12.00 óráig.