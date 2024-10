Kétszemélyes téboly 29 perce

Két nem túl kiegyensúlyozott személy miatt elszabadul a pokol a városban

Hatalmas siker övezte 2019-ben a Joker című alkotást, amely Gotham City egyik legismertebb gonosztevőjének eredettörténtét mutatta be. A hírnév pedig arra sarkalta a gyártót, hogy szülessen egy második rész is. Ez megtörtént, amely a Joker: Kétszemélyes téboly címet kapta. Az alkotást a pécsi Cinema City és az Uránia Mozi is vetíti október 11-én.

Czeczon Enikő Czeczon Enikő

Arthur Flecket az Arkham Elmegyógyintézet legőrültebb lakójának tartják, aki azonban kiszabadul a rácsok mögül, de nem egyedül. Odabent társra lelt egy nő személyében, aki szintén nem arról híres, hogy túl kiegyensúlyozott lenne. Ők ketten beveszik a város sötét, mocskos utcáit és újra elszabadul a káosz és az erőszak. Pedig, ahogy minden normális ember ők is, csak szerelmet, megértést és lángokat akartak, csakhogy az ő útjuk nem szokványos. Az alkotást az Uránia Mozi egyszer – 20:30 –, míg a Cinema City hétszer – 13:30; 14:30; 16:15; 17:15; 18:45; 20:00; 20:30. Az utóbbi időpontban eredeti nyelven, magyar felirattal küldik vászonra a filmet.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!