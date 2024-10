Első ehhez kapcsolódó emlékeim az akkor még a természetrajzi múzeum udvarában rendezett tűzugráshoz kötődnek, de már önmagában az előtt a tény előtt is értetlenségbe vegyült csodálattal álltam, hogy ezek a különleges intézmények ilyen késő estébe nyúlóan is nyitva állnak. (Talán ez a kultúra lényege.) Azóta is kiváló kezdeményezésnek tartom, s nemcsak a hosszabított nyitvatartási időt, hanem a kreatív foglalkozásokat, előadásokat, interaktív programokat, koncerteket, felolvasásokat, játékokat. A múzeumok a pécsi kultúra megkerülhetetlen sarokkövei.

A kultúra sokaknak egyet jelent a múzeummal

Fotó: Laufer László

A kultúra a múzeumoknál kezdődik?

A jövő egyre inkább az élmény alapú tárlatoké lesz, ezekhez pedig szükség van olyan programokra, amelyek során igazán közel kerülhetünk a látottakhoz és az adott témához.

Öröm látni, hogy a pécsi múzeumok is csatlakoztak a Múzeumok Őszi Fesztiváljához, ahol olyan igazán vidám, kreatív és élményalapú foglalkozások is helyet kapnak, mint a Csontváry-festmények által ihletett szendvics- és ételkóstoló.

A kulturális örökséget őrizni és éltetni, a benne rejlő csodát továbbadni mindenhol fontos, de a megannyi történelmi kinccsel megáldott Pécsen ez valóban közös kötelességünk.