– Kívülállóként úgy látni, hogy a koncertmester a zenekar csapatkapitánya. Miről szól valójában ez a feladatkör?

– Eddig helyettesként kisebb hangversenyeken, gyereksorozatok fellépésein tevékenykedtem koncertmesterként, de ettől az évadtól megbízott koncertmesteri pozíciót töltök be a zenekarnál. Egy koncertmester felel - a saját játékán kívül - az első hegedű-szólam egységéért, a vonós hangzásért, játékával motiválja a körülötte ülő zenésztársait, beleértve a fúvósokat is. Éveken át játszottam neves kamarazenekarokban, ahol apósom, Bánfalvi Béla hegedűművész volt a zenekar vezetője, tőle rengeteget tanulhattam, sok „mesterfogást” elleshettem a koncertmesterségről. Ugyanakkor példaként tekintek a férjemre, Bánfalvi Zoltánra is, aki a PFZ koncertmestere.

– Egy száztagú zenekarban nem akármilyen elismerés az „Év zenekari művészének” lenni.

– Első hallásra hihetetlenül meglepődtem, ugyanakkor örültem is neki, hiszen ez egyszerre szakmai és szimpátia díj is, amiért nagyon hálás vagyok. Külön öröm számomra, hogy kezdettől fogva egy szerető, támogató közegben érzem magam a zenekarban.

– Koncertmesteri pozícióban gyakran fog kezet világsztárokkal. Ki volt Önre eddig a legnagyobb hatással?

– Maxim Vengerov hegedűművészt említeném, Balog József zongoraművészt, továbbá Várdai István cselló-, és Baráti Kristóf hegedűművészt. S tudnám még a sort folytatni, mert minden szólistában van valamilyen plusz, amiért felnézek rájuk.

– Mondhatni igen rövid idő alatt elért a szakmája csúcsára.

–Végtelenül hálás vagyok, hogy ilyen sokszínű feladatot láthatok el zenészként, ugyanis a zenekari játék mellett többféle formációban kamarazenélek, illetve néha kisebb szólólehetőségeket is kapok. Nemrégiben a Pannon Filharmonikusok zeneművészeivel alapítottunk egy „Philomela” nevű vonósnégyest, mely egyelőre inkább örömzenélést jelent, de a Pécsett és Komlón tartott koncertek után az ország több pontján szeretnénk bemutatkozni. No és van két szép gyermekünk, akik bearanyozzák a mindennapjainkat, azt hiszem nem is vágyhatnék ennél többre.