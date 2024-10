A teol.hu újságírójának kritikus írásai a Tolnai Népújságban is gyakorta megjelentek, s főleg ilyenekből áll, az utóbbi tíz évben írt glosszáit tartalmazza az új, immár huszonötödik kötete is, amely a Magyar fanyar 3 címet kapta. Az írásokat, mint több korábbi kötetében lévőt is, Szatmári Juhos László illusztrálta, a címlapon lévő a fotót pedig Koszorú Csaba készítette, megörökítve a groteszk jelenetet, mikor a szerző a mobilok korában egy százéves őstelefonon keresi a világgal a kapcsolatot.