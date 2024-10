A ska műfaj baranyai kedvelői a kétezres években igen szerencsésnek mondhatták magukat, hiszen egy országos hírnevű, pécsi együttes működött a vármegyeszékhelyen. A Ska-Pécs felpörgető buliját újra átélhetik a rajongók, mivel újra összeáll az együttes két koncert erejéig.

2024-ben újra összeáll a pécsi együttes, a Ska-Pécs két napig őrületes hangulatot fog teremteni.

Fotó: Ska-Pécs

A régi szép emlékeket támasztja fel a pécsi együttes

Horváth Lászlóval beszélgettünk a koncertről – ő szervezi a két napos bulit. A baráti kapcsolatok megmaradtak a zenekar tagjai között, egy közösen eltöltött estén jött az ötlet, mi lenne, ha megmozgatva a régi tagokat és az egykori rajongókat, újra ska-őrület lenne úrrá a városon. Korábban összeálltak már egy ilyen koncertre még 2020-ban, akkor a Pécsi Estben tartottak közös estét a Hétköznapi Csalódással. Viszont most a helyszín a Szabadkikötő, és két napon is, október 25-én és 26-án is színpadra lép az együttes.

A rengeteg logisztikai tennivaló ellenére végül a két nap során a bandából 12 tag lép színpadra, különböző érából, így ezért is lehet izgalmas a rajongók számára. Nem csupán koncerteket, de közös lakomát is terveznek, hogy újra összeálljon az a ska-közösség, amelyik régebben is együtt mozgott. Horváth elmondása szerint mindenki kicsit őszesebben érkezik, de ugyanolyan lendülettel állnak a színpadra a zenészek, mint fénykorukban.

A Facebook-eseménynél lehet érdeklődni a pontos dátumról és a jegyekről.