Lakat Zoltán feltalálóval beszélgettünk, aki Horváth Tamással együtt találta fel a reform fuvolafejet és a benne lévő hangolódugót. Az innováció a különleges kúpos furat révén lehetőséget teremt a hangminőség javítására, így a zenészek számára új dimenziókat nyit meg. A pécsi találmány az utóbbi időszakban egyre nagyobb népszerűségnek örvendett nemzetközi rendezvényeken.

Hódít a pécsi találmány

Lakat Zoltán és csapata tavasszal a tamperei fuvolaversenyen képviselték találmányukat, ahol az első helyezetteknek Ceflute hangolódugót adtak át. Ezt követően pécsi, majd szlovén fuvolafesztiválon is bemutatkoztak, ahol több művész, köztük Ulla Miilmann is felfigyelt a találmányra. A nemzetközi aktivitás folytatódik, hiszen a héten a svájci fuvolafesztiválra utaznak, itt Lakat Zoltán előadást is tart az innovációról, majd Pozsonyban is szakmai napon mutatkoznak be, ahol várhatóan helyi forgalmazásra is sor kerül. A találmányt már az Egyesült Államokban is meghonosították.

Költséghatékonyság és minőségi ugrás érhető el a pécsi találmány segítségével

Lakat Zoltán hangsúlyozta, a Ceflute hangolódugó beszerzése anyagi előnyöket is hordoz: a találmány egy ezüst hangszer esetében olyan szintre emeli a fuvolázást, mintha valaki tízszer drágább hangszerhez jutna hozzá.

– Egy 2 millió forintos fuvola hangzását elérhetjük egy 200 ezer forintos fuvola „feljavításával” a szabadalom segítségével – fogalmazott a feltaláló.

A fuvolák árai egyébként igen széles skálán mozognak: Lakat Zoltán szerint 150 ezer forintért már lehet vásárolni kezdő fuvolát, de a valóban jó minőségű hangszer 200 ezer forint körül kezdődik. A profi fuvolák ára 1 millió forint körül indul, míg az arany fuvolák 8 millió forintnál kezdődnek – hozzátette, az aranyból készült hangszerek nem jobbak annyival, mint amennyivel költségesebbek, de sok művész számára ez presztizs kérdés, ezért is dönt az arany mellett.

Miben áll a pécsi fuvolás szabadalom különlegessége?

A Ceflute hangolódugó legfőbb előnye, hogy optimálisabb hangképzést biztosít. Ennek köszönhetően könnyebben és szebben szól a hangszer, több technikai lehetőséget kínál, és nagyobb dinamikát biztosít. Lakat Zoltán szerint több lehetőséggel bír, mint a hagyományos gyári hangolódugók.

November 3-án Nagykozárban fuvolás szakmai napot szerveznek, ahol a résztvevők kipróbálhatják a találmányt, koncertek és szakmai programok várják őket. Az előzetes jelentkezéseket az [email protected] e-mail címen várják.

Lakat Zoltán elmondta, sokan vásároltak már Magyarországon is találmányukból, Szegeden például három arany hangolódugót használnak a szimfonikus zenekarban, a fővárosi Operettszínházban szintúgy.