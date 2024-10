Mozi

Apolló (Perczel Miklós u. 22.): Január 2. (17.00), Reggeli a hegyen (17.00), Jeanne Dielman… (18.45), A kegyelem fajtái (19.00).

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): Barátom, a pingvin (16.30), Star Wars IV. – Egy új remény (18.30), Joker: Kétszemélyes téboly (20.45).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): Agymanók 2. (14.30), Alien: Romulus (21.40), Balhé a riviérán (18.00), Barátom, a pingvin (13.15, 15.45, 18.30), Beetlejuice Beetlejuice (13.30, 17.45), Deadpool & Rozsomák (13.15, 17.45), Egy cica 10 élete (15.00), Fák Jú, Chantal (15.00), Fekete pont (18.00), Gru 4. (15.45), Hirtelen menyasszony (13.00, 17.00, 19.40), It Ends With Us – Velünk véget ér (20.15), Január 2. (20.00), Joker: Kétszemélyes téboly (13.45, 14.45, 15.15, 15.30, 16.30, 17.30, 18.15, 19.15, 20.15, 20.30, 21.00, 22.00, 22.30), Lepattanó (17.30), Longlegs – A rém (22.30), Megalopolisz (22.15), Monte Cristo grófja (14.30, 19.00), Ne oldozz el (20.30), Szádra ne vedd (20.00), Vakarcs (16.30), Vészjelzés (21.50).

Színház

Janus Egyetemi Színház (Zsolnay V. u. 16.): Nóra (19.00).

Pécsi Nemzeti Színház (Színház tér 1.): Vízkereszt vagy amit forgattok (Péter Gizi bérlet, 15.00), Kamaraszínház: Emil és a detektívek (17.00), N. Szabó Sándor terem: Júlia – Párbeszéd a szerelemről (bemutató előadás, 20.00).

Turmix

Pécsbányai Közösségi Ház (Gesztenyés u. 17.): Gesztenye Liget Fesztivál. Programokból: Időutazók – Szépkorúak és Utazók Klubja Mánfai György fotóművésszel (14.00), Bemutatkoznak a Hetedhéthatár Magazin szerzői – versek, írások (16.00), „IKON” – Bartalovics Zoltán „player” és Sebestyén Andrea „Andu” – költészet és fotók (17.30), Bordemokrácia – Fábián Gábor színművész és Dávid Kiss András zenész előadása irodalommal, zenével (19.00).

Pintér-kert Arborétum (Tettye tér 9.): Idegenvezetés a Pintér-kert Arborétumban. A résztvevők szakvezető kalauzolásával betekintést nyerhetnek a gyűjteményes kertben található különleges örökzöldek, gyümölcsfák, díszfák világába (10.00).

Tudásközpont (Csorba Győző Könyvtár, Körbirodalom Gyermekkönyvtár, Universitas u. 2/A.): Mesés állatok – Rajzpályázat eredményhirdetés és kiállításmegnyitó. A kiállítás megtekinthető 2024. november 9-ig a könyvtár nyitvatartási idejében. Megnyitó ma (16.30).

Ős-Dráva Látogatóközpont (Szaporca): Állatok Világnapja a majorban. Szakvezető kalauzolásával teszünk látogatást a majorban, testközelből megtekinthetjük az ott élő állatokat. Szakvezetőnk sok érdekes tudnivalót mond el a gazdálkodás eszközeiről, fortélyairól (10.00).

Villány: Vörösbor Fesztivál. Programokból: Hangolódás Dj. Pepével (18.00), Korda György és Balázs Klári (19.30), Halott Pénz (21.30), Mehringer (22.30), Dj. Shabba (23.30), Tornádó Utcabál (23.30).