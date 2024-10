Mozi

Apolló (Perczel Miklós u. 22.): A gonosz nem létezik (17.30), Egy százalék indián (18.00), A szer (19.30), Joker: Kétszemélyes téboly (19.30).

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): Transformers Egy (16.00), Sabaton – The Tour To End All Tours (18.30), Joker: Kétszemélye téboly (20.30).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A szer (14.40, 17.30, 20.20, 22.10), Agymanók 2. (14.00), Alien: Romulus (22.30), Barátom, a pingvin (14.15, 17.30), Deadpool & Rozsomák (20.00, 22.00), Egy cica 10 élete (16.00), Fák Jú, Chantal (15.00), Fekete pont (13.00, 18.00), Gru 4. (15.30), Hirtelen menyasszony (13.00, 17.45, 20.30), It Ends With Us – Velünk véget ér (19.30), Joker: Kétszemélyes téboly (13.30, 14.30, 16.15, 17.15, 18.45, 20.00, 20.30, 21.30), Monte Cristo grófja (15.15, 19.00), My Hero Academia: You’re Next (13.10, 15.30, 18.15, 19.45), Ne oldozz el (22.30), Szádra ne vedd (20.10, 22.30), Transformers Egy (15.45, 17.45, 18.00, 3D: 13.30), Vakarcs (16.20), Vészjelzés (22.30).

Színház

Lauber Dezső Sportcsarnok (Veress E. u. 10.): Gyöngyhajú Lány Legendája – OMEGA musical. A Re-Production Tánc- és Előadóművészeinek előadása (19.00).

Koncert

Kodály Központ (Breuer Marcell sétány 4.): Pannon Filharmonikusok: Szeretni fogod. A Flört bérlet koncertje. Fellépők: Murin Jaroszláv – mélyhegedű, Boros Mihály – zongora, Michael Maciaszczyk – hegedű, vezényel: Michael Maciaszczyk (19.00).

Turmix

Cella Septichora Látogatóközpont: Világörökségi séta. Fedezze fel az 1600 éves, festett ókeresztény sírkamrák titkait idegenvezető segítségével (11.00).

JPM Modern Magyar Képtár (Papnövelde u. 5.): Négy pécsi festőművész. A holokauszt 80. évfordulója alkalmából az Auschwitzban mártírhalált halt négy pécsi festőművész: Károly Ernő, Kellermann Emil, Király Lajos és Roder Judit műveiből nyílt kiállítás a képtárban. A kiállítás megtekinthető 2024. október 31-ig, keddtől vasárnapig 10.00-18.00 óráig.

Ős-Dráva Látogatóközpont (Szaporca): Komposztálás Napja. Az Ős-Dráva Látogatóközpont Hagyományos gazdálkodás tanösvénye többek között a komposztálás jelentőségével és fortélyaival is foglalkozik. A programon lehetőség nyílik a hazánkban legismertebb gyógynövények megismerésére (10.00).

PKK Apáczai Művelődési Ház (Apáczai körtér 1/D.): Stand up comedy show. Fellépők: Orosz Gyuri, Lorán Barnabás, Bruti (19.00).