Moziműsor

Apolló (Perczel Miklós u. 22.): Joker: Kétszemélyes téboly (17.00), Egy százalék indián (18.00), És mi van Tomival? (19.30), A szer (19.30).

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): Transformers Egy (14.15), Apák gyöngye (16.15), Star Wars VI. – A Jedi visszatér (18.30), Mosolyogj 2. (20.50).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A szer (17.10, 20.00, 22.00), Agymanók 2. (13.00), Alien: Romulus (22.30), Apák gyöngye (13.30, 15.45, 18.00, 20.15, 22.30), Barátom, a pingvin (14.30), Beetlejuice Beetlejuice (14.40), Deadpool & Rozsomák (15.30, 20.00, 22.30), Egy cica 10 élete (15.30), Fekete pont (14.40, 17.10, 19.30), Gru 4. (18.00), Hirtelen menyasszony (17.30, 20.30), It Ends With Us – Velünk véget ér (19.50), Joker: Kétszemélyes téboly (14.15, 17.00, 20.10, 22.00), Monte Cristo grófja (16.30), Mosolyogj 2. (13.50, 15.10, 16.30, 17.50, 19.10, 20.30, 21.50), My Hero Academia: You’re Next (13.10), Ne oldozz el (22.30), Rókus és Rézi megmenti az erdőt (13.00, 16.45), Szádra ne vedd (19.40), Transformers egy (15.00, 18.20), Vakarcs (13.30).

Színház

Janus Egyetemi Színház (Zsolnay V. u. 16.): A professzor vallomása (19.00).

Koncert

Kodály Központ (Breuer Marcell sétány 4.): Pannon Filharmonikusok: A la francaise. A Kodály-bérlet koncertje. Közreműködnek: Mira Foron – hegedű, vezényel: Nicolo Umberto Foron (19.00).

Turmix

Abaliget (Barlang): Tematikus barlangtúra. A tematikus túra során nem csak szemügyre vehetjük a szebbnél szebb cseppköveket, hanem kialakulásukról, fejlődésükről is számos érdekességet hallhatunk (14.00).

Apáczai Csere János Fiókkönyvtár (Apáczai Csere János körtér 1/D.): Gingalló. Mondókázó foglalkozás 0-3 éves gyerekeknek és szüleiknek (10.00).

Egerág (Ipari park Quadsuli): Vízjáték, lángshow, lézershow és kutyabarát (csendes) tüzijáték bemutató. A műsor előtt Zavada Vidor magyar bajnok quad versenyző tart bemutatót (18.30).

Tudásközpont (Csorba Győző Könyvtár, Universitas u. 2/A.): Könyvcsere. Hozd el régi, megunt, nem használt vagy több példányos könyveidet, és gyűjtsd be mások kincseit ingyen (10.00).