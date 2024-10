Moziműsor

Apolló (Perczel Miklós u. 22.): The Apprentice – A Trump-sztori (17.30), A legbelsőbb Ázsia (18.00), Mikor lesz végre megint olyan, amilyen… (20.00), Fiúk (20.00).

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): A vad robot (16.00), Star Wars VII. – Az ébredő Erő (18.30),Venom – Az utolsó menet (21.00).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): Venom – Az utolsó menet (13.10, 14.10, 15.30, 16.30, 17.50, 18.50, 20.10, 21.10, 22.30, 21.50, 3D: 14.50, 17.10, 19.30), A szer (20.15), A vad robot (13.20, 15.30, 17.40, 19.00, 19.50, 22.00), Alien: Romulus (22.30), Apák gyöngye (18.15), Barátom, a pingvin (13.50), Beetlejuice Beetlejuice (14.10), Deadpool & Rozsomák (15.30), Egy cica 10 élete (16.20), Fák Jú, Chantal (13.00), Farkasbőrben – Vár a falka! (14.50, 18.10), Fekete pont (13.45, 18.00), Hirtelen menyasszony (17.00), It Ends With Us – Velünk véget ér (20.30), Joker: Kétszemélyes téboly (19.40), Monte Cristo grófja (16.15), Mosolyogj 2. (14.30, 17.10, 19.50, 22.30), Pandakaland (13.00), Szádra ne vedd (21.10), The Apprentice – A Trump sztori (20.30), Transformers egy (16.00).

Koncert

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): Ében Fafúvós Együttes Jótékonysági Koncertje. Művészeti vezető: May Viktória. Az adományokat a Hachiko Állatvédő Egyesület menhelyének négylábú lakói javára fordítják (18.00).

Turmix

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): „Bükkösdi és Bacelona” című kiállítás. Bükkösdi Kálmán képzőművész kiállítása. A kiállítás megtekinthető 2024. november 25-ig, hétfőtől-péntekig 9.00-17.00 óráig.

JPM Modern Magyar Képtár (Papnövelde u. 5.): Négy pécsi festőművész. A holokauszt 80. évfordulója alkalmából az Auschwitzban mártírhalált halt négy pécsi festőművész: Károly Ernő, Kellermann Emil, Király Lajos és Roder Judit műveiből nyílt kiállítás a képtárban. A kiállítás megtekinthető 2024. október 31-ig, keddtől vasárnapig 10.00-18.00 óráig.

PKK Patacsi Művelődési Ház (Fő u. 20.): Patacsi Péntek. Fedezd fel a családi minták titkait és változtasd meg életed! – Szollár Szilvia előadása (18.00).