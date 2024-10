Mozi

Apolló (Perczel Miklós u. 22.): Panelkapcsolat (17.00), Monte Cristo grófja (17.00), Egy százalék indián (20.00).

Uránia Mozi – Kultik Pécs (Hungária u. 19.): Transformers Egy (16.00), Joker: Kétszemélyes téboly (20.30).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A szer (14.40, 17.30, 20.20), Agymanók 2. (14.00), Barátom, a pingvin (14.15, 17.30), Beetlejuice Beetlejuice (17.50), Deadpool & Rozsomák (20.00), Egy cica 10 élete (16.00), Fák Jú, Chantal (15.00), Fekete pont (13.00, 18.00), Gru 4. (15.30), Hirtelen menyasszony (13.00, 17.45, 20.30), It Ends With Us – Velünk véget ér (19.30), Joker: Kétszemélyes téboly (13.30, 14.30, 16.15, 17.15, 18.45, 20.00, 20.30), Monte Cristo grófja (15.15, 19.00), My Hero Academia: You’re Next (13.10, 15.30, 18.15, 19.45), Szádra ne vedd (20.10), Transformers egy (15.45, 18.00, 3D: 13.30), Vakarcs (16.20).

Színház

Kodály Központ (Breuer Marcell sétány 4.): Dumaszínház: Idővel – Kovács András Péter önálló estje. Előzenekar: Major Vanda (18.00 és 20.30).

turmix

Bóbita Bábszínház (Felsővámház u. 50.): „Kós Lajos 100” – a Bóbita Bábszínház és az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet közös kiállítása. A kiállítás 2024. december 31-ig látogatható. Nyitvatartás: hétfő-péntek: 9–16 óráig, szombat: 10–18 óráig.

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): Pongrácz Éva Zsuzsanna művésztanár: „Elfeledett történetek gyermekeimnek és tanítványaimnak” című kiállítása. A kiállítás megtekinthető 2024. október 14-ig (10.00).

Művészetek és Irodalom Háza (Széchenyi tér 7-8.): „ehető legjobb – Horváth Tibor (adseries) képzőművész kiállítása. A kézzel faragott zöldség-gyümölcs szobrok alapanyaguk miatt rövid életűek, ezért a művész fotón örökíti meg az elkészült alkotásokat. A 150 darabos sorozatból most egy gondosan készített válogatást láthat a pécsi közönség. A kiállítás megtekinthető 2024. október 31-ig (10.00).

Pécs (Expo Center): Pályaválasztási Kiállítás. 7. és 8. osztályos általános iskolásoknak és szüleiknek. Egy helyen baranya összes középfokú oktatási intézménye (9.00).

Zsolnay Kulturális Negyed (Herkules Műhely): Ringató. Közös mondókázás, ölbéli játékok (9.30).