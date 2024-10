Ekkor adták át az idei Éneklő Ifjúság különdíjait. A Pécsi Janus Pannonius Gimnázium honlapja számolt be arról, hogy az iskola kórusa két elismerésben részesült:

dicsérő oklevélben az Éneklő Ifjúság hangversenyen nyújtott kimagasló szereplésért, valamint külön elismerő oklevélben Ligeti György: Négy lakodalmi tánc című művének előadásáért.

A koncerten az alábbi két művet mutatták be: Thomas Morley: Sing we, and chant it, illetve Ligeti György: Négy lakodalmi tánc. Zongorán közreműködött Zsbán Máté, vezényelt: Kotáncziné Vajda Ildikó.