Mozi

Apolló (Perczel Miklós u. 22.): Fekete pont (17.30), Panelkapcsolat (17.30), A kegyelem fajtái (19.00), A gonosz nem létezik (20.00).

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): Vakarcs (15.00), Lepattanó (17.00), Joker: Kétszemély téboly (19.00, 21.40).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A kegyelem fajtái (19.30), Agymanók 2. (13.30, 16.30), Alien: Romulus (16.30), Balhé a Riviérán (17.00), Beetlejuice Beetlejuice (13.45, 16.00, 18.15), Deadpool & Rozsomák (14.10, 16.50), Egy cica 10 élete (13.00, 15.15), Fák Jú, Chantal (15.00), Fekete pont (13.45, 17.00, 19.45), Gru 4. (13.45), It Ends With Us – Velünk véget ér (14.20, 17.20), Joker: Kétszemélyes téboly (19.00, 19.30, 20.00), Lepattanó (14.15, 17.45, 20.00), Megalopolisz (20.30), Monte Cristo grófja (13.30, 19.15), Ne oldozz el (15.50, 18.00, 20.15), Szádra ne vedd (17.30, 20.30), Vakarcs (13.15, 15.45, 18.30).

Színház

Janus Egyetemi Színház (Zsolnay V. u. 16.): Nóra (19.00).

Pécsi Nemzeti Színház (Színház tér 1.): Pécsi Balett: A három testőr – Avagy a királyné nyakéke (Szendrő József bérlet, 19.00), Kamaraszínház: Teljesen idegenek (19.00).

Turmix

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): Computeria – Számítógépes tanfolyam indul nyugdíjasoknak. Folytatódik alapfokú informatikai tanfolyamunk szeniorok számára. Az első tanfolyam 2024. október 7-én, hétfőn indul. Várjuk jelentkezésüket a 215-543-as telefonszámon.

Janus Pannonius Múzeum Látogatóközpont (Széchenyi tér 12.): „Újjáéledő népviselet” című kiállítás. A kiállítás betekintést nyújt a hagyományos muravidéki horvát népviseletbe – és annak az elmúlt 120 évben bekövetkezett változásaiba. A kiállítás megtekinthető 2024. október 13-ig, keddtől-vasárnapig 10.00-től 18.00 óráig.

PKK Apáczai Művelődési Ház (Apáczai Körtér 1/D.): Jakupcsek Gabriella: A napos B oldal – előadás és közönségtalálkozó. Van élet 40 után (18.30).

Zsolnay Kulturális Negyed (Herkules Műhely): Tangó Est – Milonga. Elbűvölt ez a csodálatos tánc? Szívesen kipróbálnád magad? (18.00).