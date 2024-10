Mozi

Apolló (Perczel Miklós u. 22.): Monte Cristo grófja (szo: 17.00, v: 19.00), Kaláka – A Kárpátoktól a Karib tengerig (17.00), Január 2. (szo: 18.00, v: 20.00), Egy család rövid története (v: 18.00), Fekete pont (szo: 20.00), A gonosz nem létezik (szo: 20.00),

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): Transformers Egy (szo-v: 13.30), Barátom, a pingvin (szo-v: 15.30), Joker: Kétszemélyes téboly (szo-v: 17.30, 20.10).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A hókirálynő és a hercegnő (szo-v: 10.45), Agymanók 2. (szo-v: 10.30, 14.30), Alien: Romulus (szo: 21.40), Balhé a riviérán (szo-v: 11.40), Barátom, a pingvin (szo-v: 10.45, 13.15, 15.45, 18.30), Beetlejuice Beetlejuice (szo-v: 13.40, 17.45), Bogyó és Babóca 6. – Csengettyűk (szo-v: 10.00), Deadpool & Rozsomák (szo-v: 17.45), Egy cica 10 élete (szo-v: 10.15, 15.00), Fák Jú, Chantal (szo-v: 15.00), Fekete pont (szo-v: 12.30, 18.00), Garfield (szo-v: 11.00), Gru 4. (szo-v: 11.30, 15.45), Hirtelen menyasszony (szo-v: 13.00, 17.00, 19.40), It Ends With Us – Velünk véget ér (szo-v: 20.15), Január 2. (szo-v: 20.00), Joker: Kétszemélyes téboly (szo-v: 10.00, 11.00, 12.00, 12.45, 13.45, 14.45, 15.15, 15.30, 16.30, 17.30, 18.15, 19.15, 20.15, 20.30, 21.00, szo: 22.00, 22.30), Kina és Yuk: Két sarki róka kalandjai (szo-v: 10.00), Lepattanó (szo-v: 17.30), Longlegs – A rém (szo: 22.30), Megalopolisz (szo: 22.15), Monte Cristo grófja (szo-v: 14.15, 19.00), Ne oldozz el (szo-v: 20.30), Pandakaland (szo-v: 12.15), Szádra ne vedd (szo-v: 20.00, szo: 22.30), Transformers egy (szo-v: 13.30, 17.45), Vakarcs (szo-v: 10.00, 12.30,16.30), Vészjelzés (szo: 21.50).

Színház

Bóbita Bábszínház (Felsővámház u. 50.): Icurka-picurka (10.00), Aranyszívű Juliska (bemutató, 16.00).

Janus Egyetemi Színház (Zsolnay V. u. 16.):

Pécsi Nemzeti Színház (Színház tér 1.): Vízkereszt vagy amit forgattok (Somlay Artúr bérlet, 19.00), Kamaraszínház: Emil és a detektívek (15.00).

Turmix

ANK Művelődési Ház (Apáczai körtér 1/D.): Kockanapok LEGO R építmények kiállítása és játszóház. A sorozat legnagyobb magyarországi gyűjteménye (9.00).

Misina Állatmenhely (Pajtás u. 17.): 30 éves a Misina. Programokból: örökbe fogadott kutyák találkozója, állatsimogató, megnyitó, lovasbemutató, „Ismerj meg engem is!” – gazdára váró kutyák bemutatása (11.00).

Villány: Villányi Vörösbor Fesztivál. Programokból: FolkFusion, Lőrincz Sára mese zenék előadása, kézműves foglalkozás, hordógurítás, ünnepélyes hordócsapolás, Bazsarózsák, Dj. Pepe, Bohemian Brass Band, Byealex és a Slepp, tűzijáték (9.00).