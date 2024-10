Moziműsor

Apolló (Perczel Miklós u. 22.): A gonosz nem létezik (szo: 17.00), Reggeli a hegyen (v: 17.00), Január 2. (v: 17.30), Amikor megtörik a fény (18.00), Ne várjatok túl sokat a világvégétől (szo. 19.00), Haldoklás, de komédia (v: 19.00), Szex (v: 19.30), Veni Vidi Vici (szo: 20.00),

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): Barátom, a pingvin (szo-v: 14.00), Transformers Egy (szo-v: 16.00), Apák gyöngye (szo-v: 18.00), Mosolyogj 2. (szo-v: 20.15).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A szer (szo-v: 17.10, 20.00, szo: 22.00), Agymanók 2. (szo-v: 10.40, 13.00), Alien: Romulus (szo: 22.30), Apák gyöngye (szo-v: 13.30, 15.45, 18.00, 20.15, szo: 22.30), Barátom, a pingvin (szo-v: 10.20, 14.30), Beetlejuice Beetlejuice (szo-v: 10.15, 14.40), Bogyó és Babóca 6. – Csengettyűk (szo-v: 10.00), Deadpool & Rozsomák (szo-v: 12.10, 15.30, 20.00, szo: 22.30), Egy cica 10 élete (szo-v: 11.10, 15.30), Fák Jú, Chantal (szo-v: 12.30), Fekete pont (szo-v: 10.30, 14.45, 17.10, 19.30), Gru 4. (szo-v: 10.10, 12.30, 18.00), Hirtelen menyasszony (szo-v: 17.30, 20.30), It Ends With Us – Velünk véget ér (szo-v: 19.50), Joker: Kétszemélyes téboly (szo-v: 11.30, 14.15, 17.00, 20.10, szo: 22.00), Monte Cristo grófja (szo-v: 16.30), Mosolyogj 2. (szo-v: 11.10, 13.50, 15.10, 16.30, 17.50, 19.10, 20.30, szo: 21.50), My Hero Academia: You’re Next (szo-v: 13.10), Ne oldozz el (szo: 22.30), Pandakaland (szo-v: 11.30), Rókus és Rézi megmenti az erdőt (szo-v: 10.00, 13.00, 16.45), Szádra ne vedd (szo-v: 19.40), Transformers egy (szo-v: 11.15, 15.00, 18.20), Vakarcs (szo-v: 13.30).

Színház

Bóbita Bábszínház (Felsővámház u. 50.): Tipegő-topogó (10.00), Pityi Palkó (16.00).

Janus Egyetemi Színház (Zsolnay V. u. 16.): A professzor vallomása (17.00).

Pécsi Nemzeti Színház (Színház tér 1.): Anconai szerelmesek 2. (Premier bérlet, 19.00).

Koncert

Kodály Központ (Breuer Marcell sétány 4.): Zóra koncert. Vendég: Kollár-Klemencz László (19.00).

Turmix

Pécsvárad: Pécsváradi Leányvásár. Programokból: városi „kocsis” zenés ébresztő a Köpüfa zenekarral, Pécsváradi helyi kulturális csoportok fellépései, Pécsváradi Leányvásár Szépe jelöltjeinek bemutatása, népzenei és néptánc bemutató, táncház, Zengővárkonyi Dallos Pacsirták, Parno Graszt koncert, Bagossy Brothers Company koncert (9.00).