Ezt ne hagyja ki! Ötödik nap

A sokak által imádott Kuflik-sorozat szerzője is a fesztivál vendége lesz Utolsó előtti napjához érkezett a PécsLIT Fesztivál, amelynek keretében már sok író és költő megfordult a városban. Ez így lesz szeptember 13-án is, amikor a Kuflik-sorozat szerzője is tiszteletét teszi a rendezvényen.