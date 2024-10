Térségi Kulturális Iroda nyílik hamarosan a Kaptárban - többek között erről határozott a közelmúltban a város képviselő-testülete.

A Térségi Kulturális Iroda a Kaptárban kap helyet

Fotó: Löffler Péter / Forrás: MW

- Komlón már a 2010-es évek környékén elindult egy kezdeményezés a Közösségek Háza ötlete nyomán, amelynek célkitűzése volt, hogy a környező térséget is jobban bevonják a kulturális életbe - részletezte az előzményeket Polics József, Komló polgármestere.

A program során az intézmény szakemberei a város környéki kisebb településeken is segítették a kulturális rendezvények szervezését, a műsorok összeállítását. Most, a Térségi Kulturális Iroda megnyitásával - amely a Kaptár Művelődési Központban kap majd helyet - a hegyháti járáshoz tartozó településekre is kiterjesztik ezt az évek óta már hatékonyan működő kezdeményezést, amely egyúttal hivatalos, intézményes formát is ölt a komlói székhelyű iroda létesítésével.

A térségi iroda a Petőfi Programot koordinálja

Az iroda üzemeltetője a 2023. másodi felében útjára indított Petőfi Kulturális Programot is koordináló Nemzeti Művelődési Intézet - az ország 43 térségében elindított projekt beváltotta a hozzá fűzött reményeket, a minőségi kulturális szolgáltatások eljutottak a kistelepülésekre is, biztosítva, hogy azokhoz mindenki azonos esélyekkel férjen hozzá. Az első félév kedvező tapasztalatait és a települések visszajelzéseit figyelembe véve a Petőfi Kulturális Program országos kiterjesztéséről döntött a szaktárca - ennek egyik térségi telephelye kap az új iroda létesítésével helyet Komlón.