Hasonlóképpen, mint ahogy az Utódlás, a Tőrbe ejtve - Üveghagyma, vagy a Fehér lótusz (Hawaii és Szicília legszebb tengerparti részein) sorozatokban tapasztalhattuk. S kell hozzá egy olyan nyomozó is, akiről senki nem gondolná, hogy bűnüldözéssel foglalkozik, aki ezúttal egy hölgy, és olyan a külleme, a karaktere, mintha Fellinit megbíznák, hogy teremtse meg Columbo felügyelő női alteregóját.

A történet sok ismerős motívumot vonultat fel a Tökéletes pár

Egy esküvőre készül a társaság, annak az előestéje, főpróbája során ismerhetjük meg a szereplőket - mellesleg pazar a szereposztás és a játék is, Nicole Kidmannel, Dakota Fleminggel, Liev Schreiberrel, Isabelle Adjanival az élen. S itt éjjel megölik a menyasszony tanúját, barátnőjét. Természetesen gyanús mindenki, a a vendéglátó házaspár, a három fiuk, és azok feleségei. Persze az arának is lenne oka megölni barátnőjét - ez amúgy minden baráti viszonyra elmondható -, aztán gyilkos esélyes a házvezetőnő és a férfi, valamint női házibarát is. A pénztől duzzadó légkörben sorra bomlanak ki a személy szerinti indítékok, éppen csak a gazdag réteg felszínét kapirgálja a film, nem ad társadalomkritikát, mindössze felvonultat néhány fura karaktert. Öt részen át tobzódunk abban, hogy Nicole Kidman anyaként miként fogja össze ügyesen az igen széttartó családot, s próbálja ebbe a pókhálóba befogni leendő menyét is. Minden szépen formálódik (időnként azonban kifejezetten unalmasan), majd az utolsó részben kiderül, hogy ki a gyilkos. A film mellett szól, hogy az efféle krimiknél találgat otthon az egész család, hogy ki miért tehette a gyilkosságot, de borítékolom, hogy itt igen kevesen találják el a tettes személyét. Ugyanakkor ebben az is közrejátszik, hogy gyilkosság valódi indítéka csak a záró szakaszban derül ki. Vagyis elmondható, hogy fele ennyiből is el lehetett volna intézni a történetet. Összegezve: Gazdagék mulatnak egy fényes tengerparton, egymás negatívumain poénkodnak, miközben meghal valaki. Aztán a sablonok szerint fejlenek fel a szálak, s közben megmerítkezünk a pompában, ám társadalomkritikáról szó nincs, csak egy érdekből elkövetett gyilkosságról. Afféle hab a tortán történet ez, ahol nincs értelme a mélyben kutakodni, a valósággal összefüggéseket keresni. Ami viszont kifejezetten erénye a sorozatnak, az a karakterek fejlődése, mert rengeteget megtudunk a a tíz szereplőről és alaposan megváltozik róluk a véleményünk a minisorozat végére.