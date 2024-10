Mozi

Apolló (Perczel Miklós u. 22.): A gonosz nem létezik (szo: 17.30), The Apprentice – A Trump-sztori (v: 17.30), Egy százalék indián (szo: 18.00), A legbelsőbb Ázsia (v: 18.00), Joker: Kétszemélyes téboly (19.30), Szex (v: 19.30), Franky Five Star (szo: 20.00), Helló Svájc! (v: 20.00).

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): A sárkányőrző (szo: 14.20, v: 14.00), A vad robot (szo: 16.20, v: 16.00), Mosolyogj 2. (v: 18.00), Venom – Az utolsó menet (szo: 18.20, szo-v: 20.30).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): Venom – Az utolsó menet (szo-v: 10.50, 11.50, 13.10, 14.10, 15.30, 16.30, 17.50, 18.50, 20.10, szo: 21.10, 22.30, 21.50, 3D: szo-v: 12.30, 14.50, 17.10, 19.30, szo: 21.50), A sárkányőrző (szo-v: 12.40, 1730), A szer (szo-v: 20.15), A vad robot (szo-v: 10.00, 11.10, 13.20, 15.30, 17.40, 19.00, 19.50), Agymanók 2. (szo-v: 10.20), Alien: Romulus (szo: 22.30), Apák gyöngye (szo-v: 18.15), Barátom, a pingvin (szo-v: 13.50), Beetlejuice Beetlejuice (szo-v: 14.10), Bogyó és Babóca 6. – Csengettyűk (szo-v: 10.20), Deadpool & Rozsomák (szo-v: 15.30), Egy cica 10 élete (szo-v: 12.10, 16.20), Fák Jú, Chantal (szo-v: 13.00), Farkasbőrben – Vár a falka! (szo-v: 10.30, 14.50, 18.10), Fekete pont (szo-v: 18.00), Gru 4. (szo-v 17.00), Hirtelen menyasszony (szo-v: 19.10, szo: 22.00), It Ends With Us – Velünk véget ér (szo-v: 11.20), Joker: Kétszemélyes téboly (szo-v: 19.40), Konklávé (szo-v: 20.30), Monte Cristo grófja (szo-v: 14.00), Mosolyogj 2. (szo-v: 11.50, 14.30, 17.10, 19.50, szo: 22.30), Rókus és Rézi megmenti az erdőt (szo-v: 10.00), Pandakaland (13.00), Szádra ne vedd (szo: 21.10), The Apprentice – A Trump sztori (szo-v: 20.30), Transformers egy (szo-v: 11.40, 16.00), Vakarcs (szo-v: 11.00).

Színház

Janus Egyetemi Színház (Zsolnay V. u. 16.): Numbers (18.00).

Pécsi Nemzeti Színház (Színház tér 1.): A víg özvegy (15.00 és 19.00), N. Szabó Sándor terem: A mi utcánk (16+) (Ötvenedik (50.) utolsó előadás! (19.00).

Koncert

Kodály Központ (Breuer Marcell sétány 4.): VIII. Pécsi Harmonika Fesztivál Gálakoncert (18.00).