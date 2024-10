Mozi

Apolló (Perczel Miklós u. 22.): Reggeli a hegyen (v: 17.00), Amikor megtörik a fény (18.00), Haldoklás, de komédia (v: 19.00), Szex (v: 19.30).

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): Barátom, a pingvin (v: 14.00), Transformers Egy (v: 16.00), Apák gyöngye (v: 18.00), Mosolyogj 2. (v: 20.15).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A szer (v: 17.10, 20.00), Agymanók 2. (v: 10.40, 13.00), Apák gyöngye (v: 13.30, 15.45, 18.00, 20.15), Barátom, a pingvin (v: 10.20, 14.30), Beetlejuice Beetlejuice (v: 10.15, 14.40), Bogyó és Babóca 6. – Csengettyűk (v: 10.00), Deadpool & Rozsomák (v: 12.10, 15.30, 20.00), Egy cica 10 élete (v: 11.10, 15.30), Fák Jú, Chantal (v: 12.30), Fekete pont (v: 10.30, 14.45, 17.10, 19.30), Gru 4. (v: 10.10, 12.30, 18.00), Hirtelen menyasszony (v: 17.30, 20.30), It Ends With Us – Velünk véget ér (v: 19.50), Joker: Kétszemélyes téboly (v: 11.30, 14.15, 17.00, 20.10), Monte Cristo grófja (v: 16.30), Mosolyogj 2. (v: 11.10, 13.50, 15.10, 16.30, 17.50, 19.10, 20.30), My Hero Academia: You’re Next (v: 13.10), Pandakaland (v: 11.30), Rókus és Rézi megmenti az erdőt (v: 10.00, 13.00, 16.45), Szádra ne vedd (v: 19.40), Transformers egy (v: 11.15, 15.00, 18.20), Vakarcs (v: 13.30).

Színház

Pécsi Nemzeti Színház (Színház tér 1.): Anconai szerelmesek 2. (17.00), Kamaraszínház: Délvidék (17.00).

Turmix

Cella Septichora Látogatóközpont (Szent István tér): Pécs rejtett udvarainak kincsei. Világörökségi ókeresztény sírok az Apáca utca udvaraiban. A múlt és a jelen találkozik, az ókori sírokat immáron modern kori, interaktív eszközökkel ismerhetjük meg (11.00).