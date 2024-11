Elöljáróban ez a matiné jelleg nagyon bejött, a szünetben több imserősömmel is beszélgettem, és úgy fogalmaztak, sokkal jobb egy családi hangversenyre a vasárnap délelőtt, mint a Pannonicum bérlet szombat délutáni időpontja, mert ezt követően szinte adja magát a közös családi ebéd (a Pannonicum koncerteknek ugyanis nem titkolt szándéka, hogy utána egy ünnepi vacsora is beleférjen a hallgatóságnak). Persze jól kell hozzá művet válogatni, mert itt nagyon fontos, hogy gyerek és felnőtt egyaránt élvezze a zenét.

Nos, a Carmina Burana ilyen darab, sőt, a koncert felvezetője Mozart Esz-dúr versenyműve két zongorára ugyancsak. Ez a röpke 24 perces mű Mozarthoz illően könnyed, dallamos, kellemes kompozíció, főként hogy a két fiatal szólista, a pécsi származású zongoraművész, Balogh Ádám, valamint Ránki Dezső fia, Fülöp így is adta elő. Vidáman, könnyedén, egymásnak feleselgetve, vagy a másik futamára ráerősítve. Ádám líraibban, andalítóan, Fülöp határozott dinamikával. A közönség bravózva fogadta a közös játékukat, így a két harmincon inneni zongoraművész ráadás számokkal is kedveskedett, egy Rahmanyinov és egy Bach szerzeménnyel, mi több, ráadásul négykezes darab volt.

Aztán megkétszerezték létszámban a zenekart, majd a felnőttekből álló 60 fős nyíregyházi Cantemus Vegyeskar is felsorakozott a zeneművészek mögött.

Nekem Orff Carmina Buranájáról két táncos színjáték emlékem van, mindkettőt a Pécsi Balett mutatta be, s ha ez a zene előkerül, mindig bevillannak a Herczog István koreografálta falu középkori világának mindennapjai azzal a sajátos mozzanattal, hogy leszáll egy angyal az emberek közé. Ám itt most a zenéről szólt minden, méghozzá elemi erővel. Harangok, csengők mellett fúvós futamok jelentették a vezérfonalat, és az énekkar mindent elsöprő hangja és lendülete.

A Carmina Burana olyan mű, mint például Ravel Bolerója, vagy Beethoventől az Örömóda, ha a dallamát egyszer halljuk, sosem felejtjük el, gyakran beugrik és dúdolgatjuk magunkban. Ám itt szó sem volt dúdolásról. Elemi erővel szólt az ének, majd finomodva felszínre tört a vonósok muzsikája is. Aztán bekapcsolódtak énekes szólisták, például a tenor szólamnak egyetlen dal jutott a 25-ből, ám erre sem akárkit kértek fel, elhívták előadni az Állami Operaház operaénekesét, a pécsi származású Horváth Istvánt. Mellette pedig Haja Zsolt baritonként szerepelt kitűnően, míg Rácz Rita nem csak az énekével, de mosolygós életvidám megjelenésével is meghódította a közönséget. Ugyanakkor tudni kell, hogy az utolsó pillanatban volt egy csere a zenekar élén, Kesselyák Gergelyt meghívták Drezdába a Traviáta vezénylésére, így Bogányi Tibor, a korábbi vezető karmester, most pedig az első számú vendégkarmester ugrott be helyette. Nem kellett nagyon készülnie az előadásra, mert eddig félszázszor dirigálta már az Orff-darabot. Lüktetett, dübörgött a zene, mindenkit magával rántott, nem lehetett kizökkenni a hatásából. A kivetítőn pedig futott a dalok magyar szövege, és megtudhatta innen mindenki, hogy ez a kantáta-szerű mű a szerelemről, az élet élvezetéről, öröméről szól elsősorban. A játék félidejében pedig felsorakozott a Cantemus kar mellé a nemrégiben alapított, s e hétvégén debütáló PFZ Gyerekkórus is: félszáz jó hangú ifjú énekes, ellenpontot teremtve az erőteljes vegyeskari éneknek a csilingelő gyengéd gyermekkari megszólalással.