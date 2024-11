A szervezet elnöke, dr. İsmail Hakki Mirici, az ankarai Hacettepe University dékánja bemutatta a WCC munkásságát. Elmondása szerint az Amerikában alapított szervezet hamarosan az ENSZ-hez kapcsolódó világszervezetté vált, és mára globális hálózattal rendelkezik.

A WCC három-, illetve manapság kétévente rendez konferenciát, amelyre a világ minden tájáról érkeznek szakemberek. Az idei konferenciát Portugáliában, Fatimában tartották, míg Magyarország korábban már kétszer is otthont adott a találkozónak: egyszer Budapesten, egyszer pedig Pécsett. A következő konferenciát 2026-ban Magyarországon tervezik megrendezni, és a helyszínválasztás kapcsán Szekszárd is felmerült. Dr. Mirici a szekszárdi campust ideális helyszínnek találta a konferencia számára, a főváros közelsége és a könnyű megközelíthetősége miatt. Emellett szóba került Pécs és Budapest is mint lehetséges helyszín, a végső döntést pedig később fogják meghozni.