Finom italok és meleg ételek is készülnek, az apróságokat pedig játéksarokkal és barkácsolós-bíbelődős ötletekkel várják. Polgár Zsuzsi segítségével 11:00 és 13:00 óra között betekintést nyerhetünk a mézeskalács díszítés praktikáiba (ingyenes), 11:00 és 16:00 óra között lesz koszorú, valamint karácsonyi asztal- és ajtódísz készítő workshop is (térítéses). Kóstolójegyet 800 Ft-ért vásárolható, mellyel 8 féle aprósüteményt ízlelhető meg, és a belőlük készült válogatást 50/75 dkg-os kiszerelésben meg is lehet rendelni az ünnepekre, akár online is az eseményt követően.

Ebédelni is lesz lehetőség, az alábbi ételekkel készülnek:

Sütőtökkrémleves

Tárkonyos húsgombócleves

Sütőtökös penne - kérhetitek csirkehúsos, illetve vegetáriánus változatban is

Pulled pork foccaccia szendvics