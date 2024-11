András testvér (Lengyel András) immár huszonegy éve, 2003 óta tagja a Taizében élő ökumenikus szerzetesi közösségnek, de alkalmanként visszatér hazájába egy-egy látogatás erejéig – így volt ez most is, Pécs mellett több hazai településen is megfordult.

András testvér több mint húsz éve él a Taizéi Közösség tagjaként.

Fotó: Marija Poklukar – Rien Boonstoppel / Forrás: Taizé Közösség – Taizé Facebook-oldala

András testvér látogatása, a Taizéi Közösség bemutatása: Az interjú részletesen bemutatja az ökumenikus központ spirituális életét.

Az interjú részletesen bemutatja az ökumenikus központ spirituális életét. A taizéi ima jellemzői: András testvér a közös imádság erejéről, a csendre és egyszerűségre épülő élményről mesél.

András testvér a közös imádság erejéről, a csendre és egyszerűségre épülő élményről mesél. A felekezeti különbségek áthidalása: Interjúnkban szó esik arról, hogyan érik el Taizében, hogy a közös keresztény identitásra helyezzék a hangsúlyt.

Interjúnkban szó esik arról, hogyan érik el Taizében, hogy a közös keresztény identitásra helyezzék a hangsúlyt. A szerzetesi élet hétköznapjai: András testvér betekintést nyújt a Taizében élő szerzetesek napi rutinjába, amely az imádság, a közösségi élet és a fiatalok fogadása köré szerveződik.



– Minek köszönhetően került sor a pécsi látogatásra?

– A közösségünk tagjai rendszeresen látogatnak különböző országokba, köztük Magyarországra is, hogy jobban megismerjük azokat a fiatalokat és környezetüket, akik hozzánk érkeznek. Pécsen a programot a diákokkal tartott közös imaóra jelentette a belvárosi templomban. Örülök, hogy ezen kívül rövid baráti látogatást tehettem a Hittudományi Főiskolán és a püspökségen is.

– Annak idején miért pont a Taizéi Közösséghez csatlakozott?

– Esztergomban jártam ferences középiskolába, s miután végeztem, szerettem volna egy évet külföldön tölteni önkéntesként, így kerültem Taizébe. Ez az év nyitotta meg a világot előttem: találkoztam olyan fiatalokkal, akik sok tekintetben különböztek tőlem, akár kulturális vagy vallási szempontból. Később, Budapesten, egy taizéi találkozón újra megtapasztalhattam azt a légkört, amit Taizében is átéltem. Idővel rájöttem, hogy ez az imaforma és életmód – amely nyitott, mégis mélyen személyes – az, ahol el tudom képzelni az életem. Az egyszerűség és öröm vonzott, és úgy éreztem, enélkül nem tudnék teljes életet élni.

– Miben adhat különleges élményt a taizéi imádság?

– Amikor a taizéi imádságról beszélünk, fontos megértenünk a teljes kontextust, amely körülveszi. Taizében a jelenlévő fiatalok sokfélesége és a közösség élet különleges jelentőséggel bír.

Ez az imakeret ad lehetőséget arra, hogy nagyon különböző emberek – eltérő kulturális háttérrel, különböző korosztályokból, változatos egyházi és hitbéli kapcsolódásokkal – együtt lehessenek Isten előtt.

A taizéi imádság sajátossága, hogy az egyszerűségre és a csendre helyezi a hangsúlyt, ami teret ad a mélyebb belső elcsendesedésre és a szolidaritás kifejezésére is. Ez az imádság egyszerre nagyon személyes és mélyen közösségi élmény. Együtt vagyunk, és közben mindannyian megérintődünk a legbensőbb szinten is.