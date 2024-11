Hazánkban egyedülálló kezdeményezésként tartották meg először két éve az Universitas Quinqueecclesiensis Alapitvány támogatásával a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar képzőművészeti aukcióját. A rendezvény igen sikeresnek bizonyult, így idén immár harmadik alkalommal lehet licitálni a hallgatók műalkotásaira. A november 30-án a pécsi Kodály Központban tartandó aukcióval kapcsolatban kedden tartottak sajtótájékoztatót. Bódis József, az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány alapító elnöke, az aukció fővédnöke, Fedeles Tamás, a PTE oktatási rektorhelyettese, Lengyel Péter, a Művészeti Kar dékánja és Barabás Lajos, az aukció kurátora vett ezen részt.

Látványos festmények és metszetek is szerepelnek a kollekcióban

Fotó: Kovács Liliána

Mint elhangzott, az aukció célja kettős: ösztönözni a képzőművészet világára nyitott embereket, hogy legyen bizalmuk a fiatal alkotók és a műfaji kísérletek iránt. Illetve a fiatal alkotókat biztatni, akik ezáltal talán jobb esélyekkel indulhatnak a művészeti piacokon.

Lengyel Péter dékánt arról is kérdeztük, hogy szerinte milyen magasságokig juthatnak el a pécsi karon végzett művészek, milyen követendő példák vannak a fiatal generáció előtt? Mint mondta, rendelkeznek több olyan egykori hallgatóval is, akik szép életpályát tudhatnak maguk mögött. Országosan ismert, akár galériával szerződött művészek. Így például Szalay Péter vagy Kútvölgyi-Szabó Áron szobrászművészek.

– Ma már ott tartunk, hogy nemzetközi szinten is mérhető teljesítménnyel rendelkeznek hallgatóink. Megtettük az első lépéseket, hogy akár nyugat európiai művészeti vásárokra, galériákhoz csatornázzuk be a hallgatóinkat – ismertette a dékán. – Ha ez sikerül, régiós, országos és nemzetközi szinten is megtalálhatják a lehetőségeket a legtehetségesebb hallgatóink.

Az aukció sajtótájékoztatóján Lengyel Péter (balról), Fedeles Tamás, Bódis József és Barabás Lajos

Fotó: Kovácsi Liliána

Az aukción szereplő műalkotások

Barabás Lajos kurátor pedig azt részletezte, hogy milyen sokféle tárgyra lehet majd licitálni szombaton 17 órától. A Művészeti Kar legfrissebb alkotó generációjának munkáiból szemlézett, több mint 51 tételt tartalmazó kollekció tartalmaz festményeket, szobrokat, grafikákat, metszeteket, design- és funkcionális tárgyakat, textilműveket és ékszereket.

– Az az alapvető, hogy a műtárgyak otthonokba kerüljenek, ne múzeumokba, hanem részei legyenek az életnek

– fogalmazott. – Amit használati tárgynak gondolunk első pillanatban, az örömtárgy is lehet, és ez a cél, hogy ilyen tárgyak készüljenek.