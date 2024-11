– Első pécsi premiere az „Anconai szerelmesek” című darabban volt. Hogy élte meg ezt a feladatot?

– A zenés színház nem volt a fő profilom, így az éneklés és tánc kombinációja fizikailag is megterhelő volt az elején. Az első próbák konkrétan kifullasztottak, de a kollégáim rengeteget segítettek. Azóta persze belerázódtam, és most már magabiztosabban állok színpadra. A közönség szeretete pedig mindent megér. Az előadás hatalmas élmény volt, mert látni, hogy a nézők szívvel-lélekkel jelen vannak, tapsolnak, mosolyognak, és talán boldogabban mennek haza, mint ahogy érkeztek, számomra a legnagyobb öröm.

Gombó Viola Lotti az Anconai szerelmesek zenés darabban Francesca szerepét játssza.

Fotó: Rajnai Richárd / Forrás: Pécsi Nemzeti Színház

– Most pedig „A hőstenor” bohózatot próbálja. Mire számíthat a közönség?

– Ez egy klasszikus ajtócsapkodós bohózat, tele helyzetkomikummal és váratlan fordulatokkal. A clevelandi operaházban játszódik, én az igazgató lányát alakítom. A darab egy igazi energiabomba, amely rengeteg dinamikát és összpontosítást kíván. A kollégáim elképesztően inspirálóak. Köles Ferenc fesztelensége és lendülete mindig lenyűgöz, míg Stubendek Katalin profizmusa és kifinomult humora mindig lenyűgöz. Tőlük is sokat tanulok.

Gombó Viola Lotti már korán nagyszabású filmben játszott

– Már egyetemistaként kapott főszerepet a „Becsúszó szerelem” című magyar filmben. Hogyan emlékszik vissza erre?

– Ez a filmszerep hatalmas felelősség és lehetőség is volt egyben. Egyszerre romantikus komédia és társadalmi dráma, amely mélyebb kérdéseket feszeget, például a gyermekvédelmi rendszer problémáit. Az én karakterem egy hányatott sorsú fiatal lány volt, akinek történetét különösen fontosnak éreztem hitelesen bemutatni. A forgatás alatt rengeteget tanultam, szociális intézményekbe is ellátogattam, hogy jobban megértsem a karakterem élethelyzetét. Azóta is életem egyik legkülönlegesebb projektjeként tekintek erre a munkára.