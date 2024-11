A komolyzene kedvelői jó néhány bérletből választhatnak évről évre a Kodály Központban, de általában ha csak egyet vesznek meg, akkor az a Mesterbérlet, mely sokszínűségével hódít, s több zenekar játékát is összevetheti ily módon a vásárlója.

Ez a sorozat rendre elhozza a top tízes Budapesti Fesztiválzenekart (olykor évente háromszor is), az eredeti hangszereken játszó barokk zenekart (az Orfeót, valamint a Purcell Kórust) és minden esztendőben akad a programban kuriózum is.

Az év (tehát nem az évad) utolsó Mesterbérlet koncertjét november 24-én vasárnap tartották, s ez éppen az a bizonyos kuriózum hangverseny volt, különlegesség ugyanis a Liége-i Királyi Filharmonikus Zenekar (Orchestre Philharmonique Royal de Liége) fellépése kapcsán rengeteg akadt.

Kezdjük ott, hogy ez az egyetlen hivatásos szimfonikus zenekar Belgium francia-nyelvű részén, Vallóniában, és az együttes most először szerepel Magyarországon (Pécsen kívül Budapesten és Veszprémben lesz még koncertjük). Az is érdekesség, hogy hogy belga francia zenekarról van szó, de a repertoárjukban számos magyar zeneszerző műve szerepel, többek között Liszt két szimfóniáját, és Dohnányi öt CD-nyi életművét is lemezre játszották. A vallon zenekarnak emellett immár hat éve magyar karmestere van, Madaras Gergely, akinek irányításával Nyugat-Európában azzal futottak be, hogy sorozatot indítottak, melyben a klasszikus zenét más művészeti ágakkal ötvözik. Kuriózum volt továbbá a pécsi fellépésen rögtön az első mű, Liszt – John Adamstól a La lugubre gondola. Mondhatni pécsi ősbemutatót hallhattunk, mert ennek a zongoradarabnak – melyet egyébként Liszt annak nyomán és akkor komponált, amikor utoljára meglátogatta halálhoz közeledő apósát, Wágnert Velencében – ez volt az első pécsi bemutatója John Adams szimfonikus átiratában. A gondola evező lapátjainak hullámcsapásait adja vissza a ritmus, a zene hangulata, és azt a fájdalmat, amit a szerző eközben érez az elmúlással, a közeli hozzátartozók elvesztésével kapcsolatban. A zenekarnak pedig láthatóan jól megy a hangulathullámzás ábrázolása, a zene képekké formálása, ezt a koncert során később is bebizonyították.