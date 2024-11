A tárlat anyagában a 16. századtól, a török hódoltság korától kezdve napjainkig nyúló időszak gazdag üveg és kerámia tárgykultúrájából és művészeti alkotásaiból szerepelnek ikonikus darabok. Ezek között a látogatók megtekinthetik a Zsolnay gyár különleges eozinvázáit, a híres mátrai 3D-festésű hímes palackokat vagy Girgl Henrik török motívumokat felsorakoztató, savazásos technikával készült poharait - írták a közleményben.

A műtárgyak a Herendi és Zsolnay porcelánmanufaktúrák, a Laczkó Dezső és a Wosinsky Mór Múzeum, a Sík Attila Gyűjtemény, a Kortárs Kerámiaművészetért Alapítvány és a Nemzetközi Kerámia Stúdió gyűjteményéből származnak.

A Mátra-régió jellegzetes hímes palackjai is helyet kaptak a kiállításon, közöttük az úgynevezett darus váza is, mely motívum a török művészetben is népszerű volt. Az 1800-as évekből pedig Girgl Henrik műhelyéből mutatnak a török hatást is mutató míves vázákat és poharakat, melyek a mesterre jellemző savazásos technikával készültek. A tárlat kortárs üveg és kerámia művekkel is kiegészül.