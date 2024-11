Jól is elsülhetett volna az, hogy új irányból közelítették meg a történetet, de ahhoz nem szabadot volna ennyire sablonból dolgozni. Így azonban minden új, félresikerült fordulat kiszámítható volt. Talán még akkor is élvezhetőbb alkotást kaptunk volna, ha snittről snittre újraforgatják a 2005-ben megjelent első játékot. Akkor talán egy-két látványos ökölharc is bekerült volna a lövöldözés helyett, ami autentikusabbá is tette volna az élményt, hiszen lőfegyver csak elvétve jelent meg a játékokban.