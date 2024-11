Kiss Imre fiatalon műszaki végzettséget szerzett, majd az államigazgatásban dolgozott nyugdíjazásáig.

Kiss Imre gyémántdiplomás fotográfus képeiből nyílik bemutató a Tudásközpontban

Fotó: Löffler Péter

Azonban már kamaszként megismerkedett a fényképezéssel, azóta több mint ötszáz szakmai díjat nyert el fotóival hazai és nemzetközi pályázatokon.

Most nyíló fotókiállítása csupa díjnyertes képet vonultat fel.

Legkedvesebb témákról, komponálásról és a mögötte rejlő műszaki precizitásról is mesélt.

– Mi lehet az oka, hogy szembetűnően gyakran dolgozik sötét tónusokkal?

– Alapvetően ez a hangulatiság áll közel hozzám. Talán ez félreérthető, mert valójában nem vagyok komor természetű, de a fekete-fehér képekben van valami izgalmas, inspiráló. Ezek lehetővé teszik, hogy kiszakadjak a mindennapi világtól, és egy elvontabb dimenzióba merüljek.

– Természetfotói azonban már sokkal napfényesebbek.

– Igen, bár ezek most nem szerepelnek a kiállításon, hangulatuk, témájuk túlságosan elütne a többitől. Inkább a tanyavilágot ábrázoló és más szociofotóim jelennek meg, ahol a mélyebb, sötétebb tónusok dominálnak.

– Hogyan lesz valakiből gyémántdiplomás fotóművész?

– A Nemzetközi Fotóművész Szövetség (FIAP) különféle diplomákat ítél oda az elért eredmények alapján, ez egy igen szigorú, szabályozott rendszer. Például, a legmagasabb szint eléréséhez körülbelül kétszáz díjnyertes kép és számos nemzetközi elismerés szükséges. Ha az ember úgy érzi, hogy megfelel ezeknek a követelményeknek, akkor pályázhat, ezt sikerült most teljesítenem, s a gyémántdiploma legmagasabb, 3-as szintjét nyertem el.

– Korábban műszaki végzettséget szerzett. A műszaki precizitás is visszaköszön fotográfiai tevékenységében?

– A fotózásban, különösen a digitális technika előtti időkben, a képek kidolgozásakor nagy szükség volt a precizitásra. De a kompozíciók kialakítása is pontos munkát igényel, erre is figyelmet fordítok. Sokszor mondják is, hogy a kompozícióm talán túlságosan is tökéletesek, talán jót tenne néha egy kis hiba, de én így érzem helyénvalónak. Illetve a fényképezőgépeimhez különös kapcsolat fűz, szinte barátként tekintek rájuk, gyönyörködöm bennük.