Lipics Zsolt, mint korábban elmondta, régóta kacérkodott a rendezéssel. A tavalyi évadban színpadra állított „A király beszéde” esetében érezte azt, hogy eljött az ideje, hogy rendezőként is bemutatkozzon, a produkció pedig kiemelten sikeressé vált a közönség körében. Az idei évadban Lipics Zsolt újra rendez, most azonban más műfajban. A Pécsi Nemzeti Színház társulata jelenleg is gőzerővel próbalja Ken Ludwig „A hőstenor” című darabját. Az amerikai szerző újabb bohózatának műsorra tűzését részben a „Primadonnák” sikere inspirálta, ez ugyanis már harmadik évadát tapossa, oly kedveltté vált a publikum körében.

Lipics Zsolt (középen) újra rendez: A hőstenor bohózatban Köles Ferenc (képünkön bal oldalon) és Gombó Viola Lotti (jobbra) mellett Takaró Kristófé lesz a főszerep.

Fotó: Kovács Liliána / Laufer László / Löffler Péter



A rendező elmondása szerint továbbá mindenképp szerettek volna friss bohózatot műsorra tűzni, hiszen „A miniszter félrelép” című előadás, amelyet az előző évadban játszottak ötvenedszer, idén már nincs műsoron. A „Primadonnák” népszerűségét tapasztalva pedig bátran nyúltak „A hőstenorhoz”.

Lipics Zsolt rendezésében fergeteges komédia van készülőben

A clevelandi operaház forrong: a világhírű olasz tenor, Tito Merelli (Köles Ferenc) érkezése az teátrum kiemelt eseményének ígérkezik, hiszen ő lesz a Bajazzók opera sztárja – ez a december 7-én debütáló előadás alaphelyzete. A város izgatott várakozásban ég, a színházban mindenki feszülten készül a nagy estére. Az igazgató (Stenczer Béla) és mindennel megbízható titkára, Max (Takaró Kristóf) már-már elégedetten dőlnek hátra: sikerült a híresen nehéz természetű művészt minden buktató nélkül fogadniuk, és a fényes premierre nagy presztízsű vendégek előtt készülnek.

Ám az események persze váratlan fordulatot vesznek, így minden terv felborul. Tito Merelli kiesik a szerepből, és az egyetlen ember, aki megmentheti az estet, nem más, mint a lámpalázas, bizonytalanságaival küzdő Max. A színház titkára a rivaldafénybe lép, és ezzel kezdetét veszi egy fergeteges komédia, amelyet tovább bonyolít Maggie, az igazgató lánya, akit a társulat idén érkezett új tagja, Gombó Viola Lotti alakít majd.