Néhány olvasónak már volt szerencséje olvasni a fekete szívet. Nyomasztónak, meglepőnek, fordulatosnak találták a történetet, és azt is megjegyezték, hogy a szocializmus korát olyan jól ábrázolja Fritsi Péter, hogy még azok is át tudják érezni az akkori időszak történéseit, akik még nem éltek akkor. A kötetről mi is elbeszélgettünk a szerzővel.

Új regénye jelenik meg Fritsi Péter, komlói írónak fekete szív címen

Előítéletek

A fekete szív egy pszichothriller

A szocializmus időszakában játszódik

Vissza a múltba

– Mi adta az ötletet ehhez a regényhez?

– Nehéz lenne egy specifikus kiindulópontot említeni, de az biztos, hogy szerettem volna azokról az előítéletekről írni, amelyekkel a nőknek nap mint nap szembe kell néznie. Sokszor kerültek ezek szóba az élettársammal különböző szituációkban, és úgy gondoltam, ez egy olyan téma, amivel érdemes mélyebben foglalkozni. Szeretek átlagemberekről írni, akik valamilyen korántsem átlagos helyzetbe keverednek, ahol kénytelenek áldozni mind a testi, mind pedig a lelki épségükből egyaránt. A fekete szívben egy fiatal nőről olvashatunk, aki 1979-ben megpróbál elválni a férjétől, de ezért súlyos árat kénytelen fizetni. Ítélkeznek fölötte, meghurcolják, de hogy mibe keveredik pontosan, az legyen inkább meglepetés.

– Hogyan határoznád meg a kötet műfaját?

– A műfaji besorolása kétséges, talán a mai divatos pszichothriller kategóriába illik a legjobban. A regény első fele Ria lelki dilemmájával foglalkozik, miközben lassan elindul egy nyomozás is. A második fele már inkább egy thriller-akció-horror keverék − ahogy a főszereplő egyre aggasztóbb titkokat fedez föl a múltból, úgy a történet is egy sötétebb tónust ölt. Szeretem hangsúlyozni, hogy ez nem horror, de néhány olvasói visszajelzés már említést tett arról, hogy a végén bizonyos jelenetek elég hidegrázósra sikerültek.

– Hogyan született meg a könyv? Milyen hosszú út áll mögötte és mögötted, mint író?

– Lassan húsz év áll mögöttem, mint író, a fekete szív a negyedik regényem. Ez a könyv született meg a leggyorsabban eddig, a megírása három-négy hónapot ölelt fel összesen. Kötve hiszem, hogy ez mindig így lesz, hiszen mindegyik regényt más és más megírni.