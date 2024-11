Érdekes és egyben tabutémát feszeget következő előadásán a Szeretetkert: Van-e közös élet a megcsalás után? A pécsi Zsolnay Kulturális Negyedben december 3-án kedden 19 órától erre a kérdésre is választ kaphatunk.

A megcsalás mindhárom fél számára megterhelő helyzetet idéz elő

Fotó: Freepik

A megcsalás után is van visszaút

Az előadás célja, hogy szórakoztató helyzeteken át megmutassa minden szereplő szempontját egy háromszög kapcsolatban, valamint azt is, ha az eredeti pár úgy dönt, hogy a megcsalás után is van lehetőség a közös életre. Ugyanakkor ennek zsákutcái is terítékre kerülnek.

Mi történik velünk? Miért kerülünk bele külső kapcsolatokba? Milyen gyakori forgatókönyvek, minták húzódnak meg mögötte? Egy felszínre kerülő titkos kapcsolat mélységesen megrendít minket, bármelyik szerepben is vagyunk.

Minden szempontból megterhelő

Egy világ dőlhet össze bennünk, ha minket csaltak meg, kiderülhet, hogy amit önmagunkról, a társunkról hittünk, illúzió csupán. A megcsaló szerepében pedig megjelenhet a szégyen, a bűntudat, a döntés nehézsége, s egyben a titkos viszony felfokozott izgalma. A szerető szerepben magányos estéken a négy fal közötti várakozás is egy különös lelki folyamat.

Az előadás témái:

• Mit jelent a megcsalás és miért válunk nyitottá? Miért jelenik meg egy harmadik?

• Mi történik a kapcsolatban megcsaláskor? Hol kezdődik a megcsalás? Mi történik bennünk és mi történik a másikban? Mi fáj és miért fáj annyira?

• Mit tudunk kezdeni az érzéssel, az élménnyel, ha megcsaltak bennünket? Mit kezdjünk azzal, ha mi vagyunk a megcsalók?

• Mit tehetünk a fájdalommal és bizalmatlansággal? Lehet-e újra megbízni valakiben?

• Helyrehozható a kapcsolat? És ha igen, hogyan?

A jegyek online elérhetőek a december eleji rendezvényre.