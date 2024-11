A geresdlaki mézeskalácsfalu különleges, évente megújuló látványosság, amely mézeskalácsból formázva mutatja be a falu kicsinyített mását, valamint évente bővül új elemekkel és üzenettel. Minden novemberben hosszas készülődés előzi meg a megnyitót, a helyiek és vendégek együtt készítik el az épületek, emberek és helyszínek édes másait. A látványosság nemcsak Geresdlak és környéke közösségét hozza össze, hanem évente számos látogatót is vonz, akik egész évben megcsodálhatják a kiállítást, előzetes bejelentkezéssel.

A geresdlaki mézeskalácsfalu házai között idén a polgármester otthonát is megalkották.

Fotó: Kovács Liliána

A geresdlaki mézecsakalácsfalu idén is több száz apró, bájos épülettel varázsol páratlan hangulatot a régi iskola Hunyadi utca 21. szám alatti, zöldre festett falú épületében. Új elemként látható a nyáron átadott új közösségi ház és a mellette kialakított Rózsák tere, valamint a Babaház előtt elhelyezett új székelykapu is. A faragott székelykapu eredetijét májusban avatták fel, testvértelepülésüktől, Mikóújfalutól kaptak ajándékba. A helyiek megformálták a polgármestert is háza tornácán, nyakkendőben állva. De faluban és környékén élő állatok, köztük lovak, tehenek, kutyák és mókusok is bekerültek a sütemény-pantheonba.