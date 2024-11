Herendi szerint a magyar filmipar sokat profitálhat az olyan vidékekből, mint amilyen Baranya is. A nagy amerikai filmek szívesen jönnek hazánkba a TAO-támogatásnak köszönhetően, valamint a magyar filmes csapatok szolgáltatásai is kiválóak. A Nemzeti Filmintézet törekvései között szerepel a magyarságtudat erősítése nagy volumenű kosztümös mozifilmek formájában, ám nem a pénztől függ egy remekmű elkészítése. Az idő és a pénz szűke mindig próbára teszi az ember kreativitását és a csapatszellemet. Ezt erősítette meg Farkas Franciska is, aki szerepelt már színészként egy két nap alatt kitalált és leforgatott projektben. Ilyenkor nincs lazsálásra idő, a fókusz pedig arra kerül, ami igazán fontos.