– Menjünk vissza 1981-be, amikor három perc meghozta Önnek a világhírt. Tudom, évekig készítették A légy című animációs rövidfilmet, az akkori pártvezetés eleinte nehezen engedte a megvalósítását, tudni akarta pl., „hogy ki a légy és ki az aki kergeti?”, de a film, amelyet háttéranimációs technikával készített a munkatársaival, amilyet mások még sosem használtak, szó szerint berepülte a világot. Valahol azt olvastam, hogy a film ötlete a Pink Floyd Ummagumma albumának hallgatása közben született, bár a zene nem szerepel a filmben?

– Igen, a Pink Floyd óriási hatással volt rám. Az első zenekar volt, akik zörejeket is alkalmaztak a számaikban. Miközben hallgattam a lemezt, előttem lepergett az egész film. Már csak le kellett rajzolnom. A zenéjük annyira innovatív, tele őrült ötletekkel – rádióhangokkal, kísérleti effektekkel. Nemcsak a zenéjük, hanem az élő előadásaik is lenyűgöztek, később eljutottam a koncertjeikre is. Emlékszem, a Bisbo Stadionban rózsaszín malacok repültek kötélpályán – teljesen elképesztett. A légkör olyan intenzív volt, hogy a közönség szó szerint megdöbbent, néha még meg is ijedt. A koncertjeik és A Fal című filmjük animációkat is tartalmaztak, amiben, ha akkor megvesszük a jogokat, a siker után talán részt vehetett volna a Pannónia Stúdió is.

A légy-ben mindent a semmiből kellett megalkotnunk – a látványt, a hangokat –, de az alapokat a zenei élmény adta.

Halszem optikával szerettük volna valahogy „imitálni” a légy különös látásmódját. A zenét, azaz a zörejt konkrétan nem lehetett a szerzői jogok miatt felhasználni, de találtunk sokkal élethűbb aláfestést, a valóságos zajokat, zörejeket. Bizonyára az is ismert, de azért megemlítem, hogy a légy hangját végülis az egyik zseniális kollégám a szájával „állította elő”, mert az igazi legyek nem működtek együtt velünk.