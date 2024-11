Az, hogy férj és feleség együtt játszik a Pannon Filharmonikusok zenekarban, gyakran előfordul. Szülő és gyermek is játszott már együtt, ez sem nagy meglepetés, azonban hogy a fiú szólistaként lépjen fel, miközben az édesanya a zenekarban kíséri, az valóban kuriózumnak számít. A zenész családról az édesapával, Balogh Jenővel beszélgettünk, aki mosolyogva elmondta, még ezt is lehet fokozni, hiszen nagyobbik fiuk, Balázs, a grazi Zeneművészeti Egyetem jazz tanszakán végzett – az apai hagyományt folytatva – dobosként.

A Marcal völgyének egyik kis falvából származó Balogh Jenő zeneiskolás korában még hegedülni és trombitálni tanult, majd meglehetősen későn, zeneművészeti szakközépiskolás évei alatt váltott ütőhangszerekre tanára, Váray László hatására. 1977-ben a Pécsi Zeneművészeti Főiskola ütő tanszakos hallgatójaként került a pécsi szimfonikus zenekarba, melynek aztán évtizedekig megbecsült tagja maradt. A család fenntartása, a gyerekekkel töltött idő beosztása persze egy zenekari művész házaspár esetén gyakran nehézségekbe ütközik, ezért Jenő később főállásban a zenetanítást választotta, s a szimfonikusoknál kisegítői státuszban vállalt szerepet. A pécsi Liszt Ferenc Zeneiskolában az ő nevéhez fűződik az ütő tanszak elindítása, melyet három évtizedig vezetett, növendékeivel szép sikereket ért el országos kamarazenei és szólóversenyeken, találkozókon.

Hogy miként tölti most nyugdíjas éveit? Az ütőhangszeres művész úgy fogalmaz, napjai egyformán, de kifejezetten kellemesen telnek. Korán kel, s hajnalonta Astor névre hallgató német juhászkutyájával járja a határt Kovácstelep mellett. Délelőtt a család szakácsa, délután „ügyintézője”, mindemellett természetesen jut ideje pihenésre is. Szívesen tevékenykedik a ház körül, a nyarakat pedig a Balaton partján tölti hű kutyájával, ahol előszeretettel hódol horgász szenvedélyének is egyedül, vagy barátai társaságában.

Szakmájától sem szakadt el, rendszeresen hívják az eszéki színházi zenekarba, decemberben pedig a Dunakeszi Szimfonikus Zenekar szervezésében kínai turnén vesz részt, ahol A víg özvegy című operett kerül bemutatásra.

Családjában mindemellett továbbra is központi szerepet játszik a zene, hiszen felesége a Pannon Filharmonikusok csellistája, fiai közül Ádám Junior Prima-díjas, Tüke-díjas zongoraművész, rangos nemzetközi versenyek és fesztiválok díjazottja, Balázs pedig jazzdobos, zenetanár. Elmondta, gyermekeik pályáját segítő figyelemmel kísérték és kívánják kísérni a jövőben is, s természetesen nem zárkóznának el unokák istápolásától sem, ha úgy hozná az élet.