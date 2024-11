Pécsen nem feláras a premierekre szóló színházjegy

A budapesti kínálatot is áttekintettük, ahol igazán nagy szórás tapasztalható, a Nemzeti Színház jutányos árai (2000; 2500; 3500; 4500 Ft) mellett a Vígszínházban találkozhatunk 12900 forintos belépőkkel is, ugyanakkor a korlátozott látást biztosító helyekre mindössze 1000 forintos helyjegy is váltható.

Ezt érdemes lenne akár a Pécsi Nemzeti Színházban is megfontolni a karzat két oldalán található jegyek esetében, a zenés előadásokra ugyanis előfordulhat, hogy lenne kereslet az ilyen ajánlatokra is.

A főváros, illetve Veszprém kínálatában láthatjuk, hogy sokféle jegyár kategóriával dolgoznak, a földszint első sorait drágábban kínálják mint a hátsókat. A pécsi nagyszínpadon ez másképp alakul, itt az első és a leghátsó sor helyei is egyforma áron kaphatók.

Egyes színházakban, például Kaposváron is, a premierre szóló jegyek költségesebbek, Pécsen viszont nincs ilyen megkülönböztetés.