„A Menj tovább című legújabb dalom a készülő új nagylemezem utolsó beharangozó fejezete. Hangszerelésben nagyon jól tükrözi a lemez hangzásvilágának fő csapásirányát, szól benne akusztikus és elektromos gitár, sok szintetizátort is kapott a dal, valamint vokálok terén az általam nagyon kedvelt vokóderes hangzást hozza”, írja új daláról Huber Péter.

A fiatal énekes azt is elárulta, hogy a zenét és szöveget maga írtam, a felvételeket maga készítette, a hangszerelés, a keverés-mastering Földi Albert munkáját dicséri, akivel most már sokadik dalán dolgozik közösen, és a készülő lemez dalainak nagy részében Huber Péter alkotótársa.

Az új szerzeményt élőben először most szombaton, november 23-án fogja eljátszani az Escargo-ban tartandó koncerten. Ennek az alkalomnak több aktualitása is van: idén november 21-én lesz 10 éves Az örök lázadó című első lemeze, több mint 5 éve nem koncertezett, így nyugodtan tekinthetjük visszatérő bulinak a mostanit, valamint ősbemutatója is lesz egyben olyan korábbi dalainak, amelyek élőben még sosem hangzottak el.