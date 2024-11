Akkor nem érdemes új tanösvényt kialakítani? De! Mindenképpen! Valószínűleg ezen célokból kifolyólag is született meg a füzetes tanösvény gondolata. De, hát semmi sem fenékig tejfel, van egy-két probléma ezzel a típussal is! Hiába találunk eszményi helyet, a biztonságosan bemutatható természeti értékek tömkelegét, ha nincs olyan pont, ahol a bejáráshoz elengedhetetlen füzethez folyamatosan hozzá lehet jutni. Emellett mit tegyünk, ha a nyomda kinyomtatott több ezer példányt és közben levágták az erdőt, örökre leengedték a halastavat, felszántották a gyepet? Vagy egyszerűen csak a terjedelmi korlátok miatt nem tudjuk az összes évszakra jellemző, mindig változó élővilágot bemutatni? Van megoldás: hívjuk segítségül a modern technikát!

- olvasható a DDNP hírlevelében.

Ezt tették 2008-ban a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai, amikor a Zselici Tájvédelmi Körzetben, a Kaposvár melletti Töröcskén új tanösvény terveit fontolgatták, és létrehozták az ország első e-tanösvényét.

De mi is az az e-tanösvény? Egy olyan bemutatóhely, ahol a terepen csak a legfontosabb tudnivalókról tájékoztató indító táblával, az útvonal végigjárását segítő jelekkel,valamint az egyes állomásokat jelölő számokkal találkozhatunk. Az információkhoz, érdekességekhez, tudnivalókhoz pedig kétféleképpen lehet hozzájutni: vagy a kezdőtáblán elhelyezett, okostelefonnal beazonosítható QR-kód leolvasásával, vagy az igazgatóság honlapjáról letöltött, és előzetesen kinyomtatott vezetőfüzet segítségével. Ez a módszer nem csak nagyságrendekkel kisebb létesítési és fenntartási költséget tesz lehetővé, hanem környezetvédelmi szempontból is sokkal előnyösebb, mivel csak a ténylegesen szükséges számú füzet kerül kinyomtatásra. Ráadásul a közölni kívánt információ folyamatosan aktualizálható, változtatható, akár az évszakokhoz igazítható.

Az első, a terület jellemző madárfajáról elnevezett Fekete harkály e-tanösvény a Zselici Tájvédelmi Körzet sajátos élővilágának ismertetése mellett, az igazgatóságunk vagyonkezelésében lévő erdőterületen végzett, a folyamatos erdőborítás megvalósítása érdekében folytatott munkáját is bemutatja. A kedvező tapasztalatok nyomán új etanösvényeket is létesítettünk, de leromlott (vagy sajnos inkább lerombolt) állapotú táblás tanösvényeinket is elkezdtük átalakítani az új formára. Így várja a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzetbe kirándulókat a mesztegnyői kisvasút kakpusztai végállomásától induló Tőzike etanösvény és a régi, Belső-Somogyi életet felidéző Eltűnt puszták nyomában e-tanösvény.