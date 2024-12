A pécsi születésű Hofecker Dániel a fiatal zenészgeneráció egyik legtehetségesebb jazz zeneszerzője, hangszerelője, trombitaművésze. A nemzetközi jazz zeneszerző versenyeken is díjazott darabjaiból egy nagyzenekarral készített lemezt álmodott meg. Ez a zenei anyag 2023 elején jelent meg a Budapest Jazz Orchestrával. A New Day Sextet részben ezt a zenei anyagot, illetve Hofecker más, saját kompozícióit, egyedi ízzel készített hangszereléseit játssza.

Hofecker Dániel korábban mi is készítettünk interjút – akkor ő így fogalmazott: „Kisgyerekként a pécsi Liszt Ferenc Zeneiskolában kezdtem trombitán tanulni, méghozzá klasszikus zenét. Tíz évvel ezután az iskolánk jazztrombita szakot indított Gráf Ádám tanári közreműködésével. A jazzről akkor még nem sokat hallottam, de kíváncsi voltam és 17 évesen belevágtam, ami mindent megváltoztatott. Kellett ehhez a Harkány Big Band is, ahol nagyzenekarban is kipróbálhattam magam. Majd elvégeztem a Zeneakadémia jazz tanszakát, utána Grazban folytattam a tanulmányaimat. Az osztrák jazz tanszakon kötelező mindenkinek nagyzenekari hangszerelést is tanulni, így az érdeklődésem ismét a big band muzsika felé fordult.”

A koncert a Zsolnay Negyedben lesz, az E78-as teremben, este nyolctól.