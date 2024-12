A Mikulás pénteken érkezik, és ebből az alkalomból hét program is lesz a hétvégén – csütörtökön és pénteken kettő-kettő, szombat-vasárnap pedig három is. A Galóca Bábtársulat Nokedli, a fehér krampusz története című Mikulásváró meséje látható 5-én csütörtökön 17 órától a Pécsi Kulturális Központ Apáczai Művelődési Házában (Pécs-Kertváros, Apáczai Csere János körtér 1/D.), ahol az előadást követően a Mikulás név szerint adja át a gyerekeknek az ajándékcsomagokat és fotózkodni is lehet vele. Ugyanekkor, pontosabban 16 órától a PKK Uránvárosi Művelődési Házában (Pécs, Radnóti Miklós u. 8.) Mikuláskereső túrát szerveznek nyomkereső játékkal, túrázással, kisvonatozással. Pénteken 15 órától Kertvárosban a PKK Apáczai Művelődési Házában Adventi Kézműves sarok keretében koszorú-, karácsonyfadíszek, asztaldíszek készíthetők, míg ugyanezen a napon 17 órától Pécs-somogyban PKK Kodály Művelődési Ház (Pécs, Somogy utca 70.) Somogyi családi Mikulás várja kimondottan a Pécs-somogyi gyerekeket.