Boros Misi már 2022-ben is fellépett a a Márta István 70. születésnapja alkalmából rendezett koncerten.

Fotó: Havran Zoltán / Forrás: Magyar Nemzet

– Van olyan alkotói projekt, amelyre kifejezetten jó érzéssel emlékezik vissza?

– Különösen büszke vagyok a Művészetek Völgyére, amelyet én álmodtam meg és 25 éven át szerveztem. Meghatározó továbbá a Mandel Quartettel való munkám, ahol csembalista és ütőhangszeresként középkori, reneszánsz és kora barokk zenét játszva a világ számos részén felléphettünk. Az Új Színház igazgatása is fontos korszak volt számomra: 12 év alatt több mint 100 darabot mutattunk be, köztük számos ősbemutatót, kiváló művészekkel. Pécsi „életem” fantasztikus volt és köszönet a városnak. Nem mellékesen, 2012-ben találtam ki és kezdtem szervezni az Ormánságban a Bőköz Fesztivált.

– Népzenével is foglalkozott.

– A moldvai csángóknál végzett 1972-es gyűjtőmunkám különleges időutazás volt. Ők akkor még a nyelvújítás előtti magyart nyelvet beszélték, körükben Trunkon autentikus népdalokat kutathattam. Meghatározó pontot jelentett az is, hogy 1990-ben a kalotaszegi Mákófalva és Kapolcs között egy máig tartó testvérkapcsolatot alapozhattam meg. alakítottunk ki.

– Hogy látja, miként őrizhető meg a művészetek színvonala a közösségi média és a bulvár világában?

– Az értékrendhez és a minőséghez való ragaszkodás kulcsfontosságú, miközben alkalmazkodnunk kell az új kommunikációs eszközökhöz. Ezeket körültekintően kell használni, hogy az értékek ne sérüljenek a marketing és a trendek oltárán. Mindig hittem a közművelődés fontosságában, ezért hoztam létre a Művészetek Völgyét is, amely minden korosztálynak minőségi élményeket ad. A Magyar Fesztivál Szövetség alapításával is e célt szolgáltuk, ma már több mint 170 fesztivált fogva össze, köztük határon túliakat is. A minőség iránti elkötelezettség ma is alapvető, ebből nem szabad engedni.

– Hogyan látja a kultúra szerepét a jövőben?

– A jövő záloga az értékek és a tudás megőrzése, legyen szó történelmünkről vagy művészetünkről. Bár a tudás egyre inkább háttérbe szorulni látszik, hiszem, hogy a kultúra képes továbbörökíteni és megerősíteni ezeket az értékeket és képes újabb innovatív utakra is találni.