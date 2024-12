Rekord létszámú, közel 2900 gyermek jelentkezett az Adventi Fényfestő Gyerekrajzpályázatra, amlyet még az ősz elején hirdettek meg – a legjobbak most a pécsi Dzsámira vannak kivetítve (konkértan most, amikor ez a cikk felkerül a honlapunkra, akkor is).

Az Adventi Fényfestő Gyerekrajzpályázatra érkezett alkotások hétvégente öltöztetik fényköntösbe a Dzsámit. Amikor nem gyerekrajzok díszítik az épületet, akkor a Zsolnay Fényfesztiválról jól ismert Laluz alkotói csapatának munkáit csodálhatjuk meg. Ebben az évben ráadásul egy nemzetközi együttműködés keretében Pécs testvérvárosából, Eszékről is érkeztek rajzok.

A gyermekrajzok bemutatásának időpontjai a Dzsámin:

november 29. és december 1. - 16:30 - 19:00 (döntősök)

december 6 - 8. - 16:30 - 19:00 (döntősök)

december 13 - 15. - 16:30 - 19:00 (döntősök)

Nyertes alkotások bemutatása: december 21. 18.00–18.30

Az összes gyerekrajz kivetítése: 2024. december 22. 16.30 - 19.00.

A közönségszavazás december 6-án indul és 10 napon keresztül zajlik a gyerekrajzpalyazat.hu oldalon