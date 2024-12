A Nemzetiségi-Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központ (NEROK), a Gandhi Gimnázium Alapfokú Művészeti Iskola közreműködésével idén negyedik alkalommal országos cigány néptánc és népzenei versenyt rendez általános iskolás diákok számára Pécsen december 4-én, 9 órától.

Idén már 4. alkalommal rendezik meg az Országos cigány néptánc és népzenei versenyt Pécsen

Fotó: Laufer László

A néptánc a hagyományőrzés egyik fontos eleme

A verseny célja a hagyományőrzés, valamint az autentikus cigány néptáncok és népzene kultúrájának megőrzése. Az idei évben is nagyszámú jelentkező méri össze ügyességét és tehetségét, közel 80 fő általános iskolás gyermek, összesen 40 néptánc és népzenei produkcióval készül. A versenyre több megyéből is érkeznek fiatal táncosok, Baranya mellett Bács-Kiskun, Somogy, Tolna és Zala is képviselteti magát.

A versenyek helyszíne: Gandhi Gimnázium Kollégiuma 7629 Pécs, Komját Aladár u. 5.